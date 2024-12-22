ليفربول يكتسح توتنهام وخسارة فادحة ليونايتد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ابتعد‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬باكتساحه‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬6‭-‬3‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬ملاحقه‭ ‬تشلسي‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬سلبا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬سقوط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

ووسّع‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭.‬

تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬أهداف‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬23‭ ‬و85‭)‬،‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ (‬36‭)‬،‭ ‬المجري‭ ‬دومينيك‭ ‬سوبوسلاي‭ (‬45+1‭) ‬والمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬54‭ ‬و61‭). ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ (‬41‭)‬،‭ ‬السويدي‭ ‬ديان‭ ‬كولوشيفسكي‭ (‬72‭) ‬ودومينيك‭ ‬سولانكي‭ (‬83‭) ‬لتوتنهام‭ ‬الذي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

واكتفى‭ ‬تشلسي‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬غوديسون‭ ‬بارك،‭ ‬معقل‭ ‬نادي‭ ‬إيفرتون‭.‬

ورفع‭ ‬تشلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بتعادله‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬صاحب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التعادلات‭ (‬7‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬فولهام،‭ ‬برايتون‭ ‬وكريستال‭ ‬بالاس‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬رفع‭ ‬بدوره‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتلقى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬جديدة‭ ‬بخسارة‭ ‬فادحة‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬توتنهام‭ ‬3‭-‬4،‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭.‬

واستعاد‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬عافيته‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬خسارات‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البرتغاليين‭ ‬غونسالو‭ ‬غيديش‭ (‬19‭) ‬ورودريغو‭ ‬غوميش‭ (‬36‭) ‬والبرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ (‬44‭). ‬وترك‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬متقدما‭ ‬مركزا‭ ‬واحدا‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة،‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬إيبسويتش‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬السبت‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تكبّد‭ ‬ليستر‭ ‬خسارته‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والثانية‭ ‬تواليا‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬رود‭ ‬فان‭ ‬نيستلروي،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬

واكتفى‭ ‬فولهام‭ ‬بنقطة‭ ‬بتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ساوثمبتون،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭.‬

وتابع‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬مدرب‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬الجديد‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬بعدما‭ ‬عُين‭ ‬السبت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬راسل‭ ‬مارتن‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭.‬

وحقق‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17‭ ‬وتعرض‭ ‬لـ13‭ ‬هزيمة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭.‬