ليفربول يكتسح توتنهام وخسارة فادحة ليونايتد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): ابتعد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم باكتساحه مضيفه توتنهام 6-3 مستفيدا من تعادل ملاحقه تشلسي مع إيفرتون سلبا أمس الأحد، في المرحلة السابعة عشرة التي شهدت سقوط مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.
ووسّع ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، الفارق مع تشلسي إلى أربع نقاط بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة بفوزه الثاني عشر مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.
تناوب على تسجيل أهداف الـ«ريدز» كل من الكولومبي لويس دياس (23 و85)، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (36)، المجري دومينيك سوبوسلاي (45+1) والمصري محمد صلاح (54 و61). فيما سجل جيمس ماديسون (41)، السويدي ديان كولوشيفسكي (72) ودومينيك سولانكي (83) لتوتنهام الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
واكتفى تشلسي بالحصول على نقطة من ملعب غوديسون بارك، معقل نادي إيفرتون.
ورفع تشلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بتعادله الخامس هذا الموسم، مع إيفرتون صاحب أكبر عدد من التعادلات (7 بالشراكة مع فولهام، برايتون وكريستال بالاس)، والذي رفع بدوره رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة جديدة بخسارة فادحة ثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الرابطة على يد توتنهام 3-4، وذلك أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف من دون رد على ملعب «أولد ترافورد».
واستعاد ولفرهامبتون عافيته بعد أربع خسارات بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من البرتغاليين غونسالو غيديش (19) ورودريغو غوميش (36) والبرازيلي ماتيوس كونيا (44). وترك ولفرهامبتون المركز ما قبل الأخير متقدما مركزا واحدا بـ12 نقطة، وبفارق الأهداف عن إيبسويتش الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة السبت.
في المقابل، تكبّد ليستر خسارته التاسعة في الدوري والثانية تواليا مع مدربه الجديد الهولندي رود فان نيستلروي، فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
واكتفى فولهام بنقطة بتعادله السلبي مع ضيفه ساوثمبتون، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي ساوثمبتون في ذيل الترتيب بست نقاط.
وتابع الكرواتي إيفان يوريتش مدرب ساوثمبتون الجديد المباراة من المدرجات، بعدما عُين السبت بدلا من راسل مارتن المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.
وحقق ساوثمبتون الفوز في مباراة واحدة فقط من أصل 17 وتعرض لـ13 هزيمة، إضافة إلى ثلاثة تعادلات.
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