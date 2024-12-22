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البلجيكي دي كيتلار يقود أتالانتا لاستعادة الصدارة

12/22/2024 7:14:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬دي‭ ‬كيتلار‭ ‬فريقه‭ ‬أتالانتا‭ ‬لاستعادة‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬نابولي‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬إمبولي‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمس‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وسجل‭ ‬دي‭ ‬كيتلار‭ ‬الهدفين‭ ‬الاول‭ ‬والثالث‭ (‬34‭ ‬و86‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان،‭ ‬المتوّج‭ ‬أخيرا‭ ‬بلقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الثاني‭ (‬45+1‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وسجل‭ ‬لورنتسو‭ ‬كولومبو‭ (‬13‭) ‬وسيباستيانو‭ ‬إسبوسيتو‭ (‬57‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬هدفي‭ ‬إمبولي‭. ‬

ورفع‭ ‬أتالانتا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬تواليا،‭ ‬وبات‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬منذ‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقبه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ولم‭ ‬يتنازل‭ ‬أتالانتا‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬بولونيا‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬

واستعاد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نابولي‭ ‬بالذات‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬2‭-‬1‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭. ‬ويحتل‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يستضيف‭ ‬كومو‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬ويملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭.‬

وكان‭ ‬أتالانتا،‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬سحق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬منافسه‭ ‬تشيزينا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭.‬


روما‭ ‬يكرم‭ ‬وفادة‭ ‬بارما‭ ‬بخماسية

وعاد‭ ‬روما‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بإكرامه‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬بارما‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬بنكهة‭ ‬أرجنتينية‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وحسم‭ ‬روما‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الاول‭ ‬وبهدفين‭ ‬مبكرين‭ ‬حملا‭ ‬توقيع‭ ‬ديبالا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اقتنصها‭ ‬بنفسه‭ ‬اثر‭ ‬عرقلته‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬المجري‭ ‬بوتوند‭ ‬بالوغ،‭ ‬والدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬أليكسيس‭ ‬سالميكرز‭ ‬بتسديدة‭ ‬بيمناه‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الاسباني‭ ‬أنخيلينو‭ (‬13‭).‬

وعزز‭ ‬ديبالا‭ ‬تقدم‭ ‬روما‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬بمتابعته‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ (‬51‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الآخر‭ ‬لياندرو‭ ‬باريديس‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اقتنصها‭ ‬سالميكرز‭ ‬بعرقلته‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الروماني‭ ‬فالنتين‭ ‬ميخايلا‭ (‬74‭).‬

وختم‭ ‬دوفبيك‭ ‬المهرجان‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬اثر‭ ‬تلقيه‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ديبالا‭ ‬امام‭ ‬المرمى‭ ‬المشرع‭ ‬اماه‭ ‬فتابعها‭ ‬بركبته‭ ‬اليسرى‭ (‬83‭).‬

واستعاد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬كلاوديو‭ ‬رانييري‭ ‬توازنهم‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬القاتلة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬كومو‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والسابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لروما‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بقيادة‭ ‬رانييري‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬للكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬يوريتش‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭.‬

كما‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والرابع‭ ‬لنادي‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثماني‭ ‬بإشراف‭ ‬رانييري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬وسمبدوريا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬وسبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬الانكليزي‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬امام‭ ‬نابولي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وأتالانتا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وكومو‭.‬

ورفع‭ ‬روما‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مقابل‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬لبارما‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬والثامنة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬صراع‭ ‬النجاة،‭ ‬فاز‭ ‬فينيتسيا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬2‭-‬1‭. ‬وأنعش‭ ‬فينيتسيا‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬آماله‭ ‬بالبقاء‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬كالياري‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭. ‬

ويلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬مونتسا‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬السادس‭.‬

وتختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بلقاءي‭ ‬فيورنتينا‭ ‬مع‭ ‬أودينيزي،‭ ‬وإنتر‭ ‬مع‭ ‬كومو‭.‬

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