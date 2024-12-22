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عملية جديدة لسرايا القدس

12/22/2024 3:11:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية بآلية عسكرية إسرائلية متوغلة شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت السرايا -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن مقاتليها الذين نفذوا العملية أكدوا عقب عودتهم من خطوط القتال أن التفجير أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.








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