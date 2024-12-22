عملية جديدة لسرايا القدس
التاريخ
12/22/2024 3:11:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية بآلية عسكرية إسرائلية متوغلة شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت السرايا -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن مقاتليها الذين نفذوا العملية أكدوا عقب عودتهم من خطوط القتال أن التفجير أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
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