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طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي

12/22/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.
يأتي القصف بعد غارة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس وأسفرت عن شهيد ومصابين.








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