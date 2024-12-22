طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي

طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي
التاريخ
12/22/2024 3:11:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف
مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.
يأتي القصف بعد غارة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس وأسفرت عن شهيد ومصابين.
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