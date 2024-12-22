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عاجل مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الأردن خلال الساعات الماضية

12/22/2024 3:11:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مرصد الزلازل الاردني انه لم يسجل اي حدث زلزالي محلي او اقليمي قريب اثر على الاردن خلال الخمس ساعات الماضية.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل ان أهل الزرقاء وعدد من المناطق شعروا بهزة أرضية.

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