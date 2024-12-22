عاجل مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الأردن خلال الساعات الماضية

عاجل مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الأردن خلال الساعات الماضية
التاريخ
12/22/2024 3:11:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مرصد الزلازل الاردني انه لم يسجل اي حدث زلزالي محلي او اقليمي قريب اثر على الاردن خلال الخمس ساعات الماضية.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل ان أهل الزرقاء وعدد من المناطق شعروا بهزة أرضية.
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