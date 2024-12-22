المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم

MENAFN - Jordan News Agency)

‏عمان 22 كانون الأول (بترا ) -أكّد الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أنّ الحكومة معنية بالانفتاح والتواصل المستمر مع ممثّلي وسائل الإعلام، سواءً العربية والدولية أو المحلية، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة مؤكدًا في حديثه عن المشهد الإقليمي أن الأردن محور الاستقرار الإقليمي بفضل حكمة قيادته واحترافية أجهزته ووعي مجتمعه.

ودعا المومني خلال لقائه، اليوم الأحد، عدداً من مدراء وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور زيد النوايسة، إلى ضرورة السعي نحو المعلومة الصحيحة والدقيقة، حتى وإنْ تطلب الحصول عليها بعض الوقت من أجل تحرّي الدقة، مؤكدًا الالتزام بتقديم المعلومة الصحيحة التي تخدم الرأي العام وتستجيب لحقه في المعرفة.

ولفت إلى أن قلّة قليلة من وسائل الإعلام الدولية تميل إلى الإثارة على حساب الدقة في تعاملها مع الأحداث الإقليمية، مؤكدًا أنّ هذا الأمر لا يخدم الرأي العام ويتنافى مع القواعد المهنية.

وشدّد على أن حرية الصحافة لا تكون باستغلال بعض الظروف الإقليمية ومحاولة إسقاطها بغير سياقاتها المنطقية خدمةً لأجندات سياسية وأيديولوجية، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام تقدّم تغطيات مهنية حول الأردن وجوهر معادلاته السياسية والأمنية، الراسخة بكل حرفية ومهنية، بما يعكس واقع الحال الأردني سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ويفوّت الفرصة على اللامهنية والمعلومات المغلوطة والمزيفة.

وأشار إلى أن الوعي الوطني عامل رئيس في قوة الدولة، ولا بد من تكريس المهنية والمسؤولية في تناول القضايا الساخنة وتأثيرها داخليًا، مؤكدًا أن الأردنيين على قدر صارم من الالتزام تجاه المصلحة الوطنية العليا، وأثبتوا في مفاصل الدولة التاريخية كافة أنهم الجدار الراسخ في معادلة الأمن والاستقرار.

‏وأشاد بتعامل أجهزة الدولة الأردنية المختلفة الاحترافي والواقعي مع الأحداث المحيطة، ومواقف الأردن السياسية المتزنة التي أدت إلى تحقيق معادلة الاستقرار الوطني، وتقديم خطاب متوازن وعقلاني مع قضايا الأمة العربية والقضايا الإنسانية، وعدم انجرارها في حال من الأحوال نحو تصريحات متشددة أو نحو استقطاب إعلامي يؤثر على مصالحها.

وقال إنّ الموقف الأردني تجاه الأحداث الأخيرة في سوريا موقف متزن وعقلاني وقومي انحاز لإرادة الشعب السوري الشقيق، ويعبر عن صدق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعمه لتحقيق الأمن لسوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها، مبينًا أن هذا الاستقرار ينعكس إيجابًا على مصالح الدولة الأردنية ويرسخ أمن حدودها.

يُشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تعقد سلسلة من اللقاءات مع جميع ممثلي الجسم الإعلامي، لتقديم آرائهم وملاحظاتهم لتطوير العمل الإعلامي.

--(بترا )

ع ط

22/12/2024 18:55:09