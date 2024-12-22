971 ألف دينار موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام المقبل

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- Khaberni) خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنة المالية 2025، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال السليحات إن موازنة المجلس بلغت 971 ألف دينار بنمو قدره 155 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة في صورة المخصصات المالية، والدراسات الصادرة عنه، وأبرز توصياته.
من جانبه، استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، خطط وبرامج وإنجازات المجلس والقطاعات التي شكلها، وقال إن إنشاء المجلس جاء بهدف تقديم الاستشارات للحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، حيث تتوزع بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية التي تخضع للحوار مع الجهات المعنية.
وبيّن أن أبرز إنجازات المجلس إصدار 21 تقريرًا ودراسة، إضافة إلى 23 نشاطًا وبرنامجًا حواريًا، وإصدار أوراق عمل للقطاعات المختلفة.
من جانبهم، طرح أعضاء اللجنة استفسارات حول عمل المجلس، وأبرز الدراسات الاقتصادية التي أصدرها، خاصة المتعلقة بمجالي الفقر والبطالة، مؤكدين أهمية دور المجلس في مواجهة المعيقات الفنية والإدارية التي تواجه عددًا من المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية.
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