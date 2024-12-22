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971 ألف دينار موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام المقبل

12/22/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنة المالية 2025، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات إن موازنة المجلس بلغت 971 ألف دينار بنمو قدره 155 ألف دينار، مطالبًا بوضع اللجنة في صورة المخصصات المالية، والدراسات الصادرة عنه، وأبرز توصياته.

من جانبه، استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، خطط وبرامج وإنجازات المجلس والقطاعات التي شكلها، وقال إن إنشاء المجلس جاء بهدف تقديم الاستشارات للحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، حيث تتوزع بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية التي تخضع للحوار مع الجهات المعنية.

وبيّن أن أبرز إنجازات المجلس إصدار 21 تقريرًا ودراسة، إضافة إلى 23 نشاطًا وبرنامجًا حواريًا، وإصدار أوراق عمل للقطاعات المختلفة.

من جانبهم، طرح أعضاء اللجنة استفسارات حول عمل المجلس، وأبرز الدراسات الاقتصادية التي أصدرها، خاصة المتعلقة بمجالي الفقر والبطالة، مؤكدين أهمية دور المجلس في مواجهة المعيقات الفنية والإدارية التي تواجه عددًا من المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية.

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