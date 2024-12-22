ولي العهد ينشر مقطع فيديو من مكتبه برفقة ابنته الأميرة إيمان - في

ولي العهد ينشر مقطع فيديو من مكتبه برفقة ابنته الأميرة إيمان - في
التاريخ
12/22/2024 3:00:06 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نشر
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مقطع فيديو من مكتبه برفقة ابنته الأميرة إيمان.
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