(خليجي زين 26).. العراق يتغلب على اليمن (1 - 0) في مستهل مشوارهما بالبطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 12 (كونا) -- حقق منتخب
العراق لكرة القدم
اليوم الأحد فوزا صعبا على نظيره اليمني بنتيجة (1 - 0) في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وجاءت المباراة التي أقيمت على ستاد جابر المبارك الصباح ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية وسط أجواء مثالية وحماسية من جماهير المنتخبين.
وفرض (حامل اللقب) منتخب العراق سيطرته منذ الدقائق الأولى للقاء إذ سجلت أولى الضربات الركنية لمصلحته في الدقيقة الثانية لتمر بعدها الـ10 دقائق الأولى من دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.
واستمرت سيطرة منتخب العراق على المباراة حتى الدقيقة الـ20 التي شهدت إطلاق قذيقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس اليمني محمد أمان تلتها هجمة خطيرة أخرى انتهت بتسديدة المهاجم أيمن حسين لتمر بمحاذاة الجهة اليمنى للحارس اليمني.
وعلى عكس مجريات اللعب هدد اليمنيون مرمى العراق في الدقيقة الـ26 بهجمة مرتدة منظمة بعدما ترك الدفاع العراقي منطقته من دون رقابة لكن تسديدة اليمني ناصر الغواشي جاءت في الشباك الخارجية للمرمى وبعد دقيقتين شن اليمن أخطر هجمة في المباراة بانفراد صريح لمهاجمه عمر الضاحي الذي سدد فوق المرمى العراقي وسط حسرة الجمهور اليمني.
وفي الدقيقة الـ33 سدد العراق كرة من بعيد تصدى لها الحارس اليمني على دفعتين بعدما تمكن من إنقاذ تسديدة ثانية متتالية بكل براعة حارما العراق من تسجيل أول أهدافه في البطولة لتستمر بعدها السيطرة المطلقة للعراقيين حتى نهاية الشوط الأول من دون أن تهتز شباك أي من الفريقين.
ومع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب العراق للسيطرة على مجريات المباراة مع دفاع محكم ومنظم من الجانب اليمني حتى جاءت الدقيقة الـ64 ليسجل المهاجم العراقي أيمن حسين هدف التقدم من رأسية قوية عجز الحارس اليمني عن التصدي لها في حين لم يستغل لاعب منتخب اليمن ناصر الغواشي انفراده ليسدد ركلة قوية في الشباك الخارجية للعراق.
وبعد الهدف هدأ إيقاع المباراة وتمكن منتخب العراق من تسييرها لمصلحته بكل هدوء حتى النهاية ليحقق فوزا ثمينا تصدر فيه فرق المجموعة مؤقتا في انتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء السعودية والبحرين المقررة في وقت لاحق اليوم. (النهاية)
ح م ش
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