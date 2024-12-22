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(خليجي زين 26).. العراق يتغلب على اليمن (1 - 0) في مستهل مشوارهما بالبطولة

12/22/2024 2:36:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- حقق منتخب العراق لكرة القدم اليوم الأحد فوزا صعبا على نظيره اليمني بنتيجة (1 - 0) في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وجاءت المباراة التي أقيمت على ستاد جابر المبارك الصباح ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية وسط أجواء مثالية وحماسية من جماهير المنتخبين.
وفرض (حامل اللقب) منتخب العراق سيطرته منذ الدقائق الأولى للقاء إذ سجلت أولى الضربات الركنية لمصلحته في الدقيقة الثانية لتمر بعدها الـ10 دقائق الأولى من دون خطورة تذكر على مرمى الفريقين.
واستمرت سيطرة منتخب العراق على المباراة حتى الدقيقة الـ20 التي شهدت إطلاق قذيقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس اليمني محمد أمان تلتها هجمة خطيرة أخرى انتهت بتسديدة المهاجم أيمن حسين لتمر بمحاذاة الجهة اليمنى للحارس اليمني.
وعلى عكس مجريات اللعب هدد اليمنيون مرمى العراق في الدقيقة الـ26 بهجمة مرتدة منظمة بعدما ترك الدفاع العراقي منطقته من دون رقابة لكن تسديدة اليمني ناصر الغواشي جاءت في الشباك الخارجية للمرمى وبعد دقيقتين شن اليمن أخطر هجمة في المباراة بانفراد صريح لمهاجمه عمر الضاحي الذي سدد فوق المرمى العراقي وسط حسرة الجمهور اليمني.
وفي الدقيقة الـ33 سدد العراق كرة من بعيد تصدى لها الحارس اليمني على دفعتين بعدما تمكن من إنقاذ تسديدة ثانية متتالية بكل براعة حارما العراق من تسجيل أول أهدافه في البطولة لتستمر بعدها السيطرة المطلقة للعراقيين حتى نهاية الشوط الأول من دون أن تهتز شباك أي من الفريقين.
ومع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب العراق للسيطرة على مجريات المباراة مع دفاع محكم ومنظم من الجانب اليمني حتى جاءت الدقيقة الـ64 ليسجل المهاجم العراقي أيمن حسين هدف التقدم من رأسية قوية عجز الحارس اليمني عن التصدي لها في حين لم يستغل لاعب منتخب اليمن ناصر الغواشي انفراده ليسدد ركلة قوية في الشباك الخارجية للعراق.
وبعد الهدف هدأ إيقاع المباراة وتمكن منتخب العراق من تسييرها لمصلحته بكل هدوء حتى النهاية ليحقق فوزا ثمينا تصدر فيه فرق المجموعة مؤقتا في انتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء السعودية والبحرين المقررة في وقت لاحق اليوم. (النهاية)

ح م ش


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