النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السعودي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 22 - 12 (كونا) -- عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد جلسة مباحثات رسمية مع وزير
الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت الداخلية الكويتية في بيان ان الجانبين ناقشا عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى آلية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت والسعودية وحرصهما على تعزيز التكامل الأمني ومواصلة التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الزيارة اطلع الشيخ فهد بعد اللقاء على محطة (مترو الرياض) وشبكة النقل الحديثة حيث استمع إلى شرح مفصل حول التقنيات المستخدمة في المشروع الذي يعد من أبرز الإنجازات في قطاع النقل العام بالمملكة.
وشملت الجولة استعراضا لأهم المرافق والخدمات التي يقدمها المترو للمواطنين والمقيمين ودوره في تسهيل التنقل ودعم التنمية الحضارية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)
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