Sunday, 22 December 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السعودي

12/22/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 12 (كونا) -- عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت الداخلية الكويتية في بيان ان الجانبين ناقشا عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك واستعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى آلية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت والسعودية وحرصهما على تعزيز التكامل الأمني ومواصلة التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الزيارة اطلع الشيخ فهد بعد اللقاء على محطة (مترو الرياض) وشبكة النقل الحديثة حيث استمع إلى شرح مفصل حول التقنيات المستخدمة في المشروع الذي يعد من أبرز الإنجازات في قطاع النقل العام بالمملكة.
وشملت الجولة استعراضا لأهم المرافق والخدمات التي يقدمها المترو للمواطنين والمقيمين ودوره في تسهيل التنقل ودعم التنمية الحضارية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من القيادات الأمنية. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س



MENAFN22122024000071011013ID1109021742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث