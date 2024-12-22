السعودية تستضيف غدا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 22 - 12 (كونا) -- تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا الاثنين الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحضور المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وذكرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية في بيان أن الاجتماع سيناقش ضمن جدول أعماله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة ومناقشة مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة
الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تم إنشاؤه بناء على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية وتم تأييده من جميع الدول العربية مختصا برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
ويعمل مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء. (النهاية)
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