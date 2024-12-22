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السعودية تستضيف غدا الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض

12/22/2024 2:36:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 12 (كونا) -- تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا الاثنين الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحضور المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وذكرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية في بيان أن الاجتماع سيناقش ضمن جدول أعماله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة ومناقشة مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.
ويعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تم إنشاؤه بناء على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية وتم تأييده من جميع الدول العربية مختصا برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
ويعمل مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب على تحقيق العديد من الأهداف منها تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء. (النهاية)

ع ش / ف ا س




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