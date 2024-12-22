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مدرب اليمن: قدمنا أداء جيدا رغم الخسارة من العراق في مستهل مشوارنا ببطولة (خليجي زين 26)

12/22/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب اليمن لكرة القدم نورالدين علي إن فريقه ورغم خسارته (0 -1) قدم أداء جيدا أمام نظيره العراقي في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء الذي أقيم في وقت سابق اليوم على ستاد جابر المبارك الصباح في انطلاقة مواجهات فرق المجموعة الثانية بالبطولة.
وأضاف مدرب منتخب اليمن أن فريقه حاول الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية مع حصوله على عدة فرص كانت كفيلة بتسجيل هدف إلا أن الحظ لم يحالفه.
وأوضح أنه حذر لاعبيه في استراحة ما بين الشوطين من الكرات العرضية التي يحاول منتخب العراق إرسالها إلى منطقة الجزاء معربا عن "خيبة الأمل" إذ جاء الهدف من كرة عرضية ومؤكدا في الوقت نفسه ثقته في إمكانيات اللاعبين الذين يحاولون إسعاد الجمهور اليمني.
من جانبه قال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس خلال المؤتمر إن الضغط الذي شكله فريقه على المنتخب اليمني أتى ثماره بتسجيل هدف الفوز الذي سيعزز الثقة في نفوس لاعبيه وفي استعدادهم الجيد للمباراة المقبلة.
وأضاف كاساس أن الاختراق من عمق الملعب كان صعبا لذا استغل فريقه الكرات العرضية التي أثمرت هدف الفوز.
وذكر أن منتخب العراق طوى صفحة لقاء اليمن ويركز على لقاء البحرين مبينا أن التحضير سيكون مختلفا لإيجاد طريقة مناسبة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. (النهاية)

س ع د


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