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الحكومة المصرية تستعد لإعلان مبادرة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية

12/22/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد مبادرة طموحة تستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من وقود البنزين والديزل لتحقيق وفر في الدعم للمنتجات البترولية وتقليل انبعاثات الكربون.
وذكر بيان للحكومة عقب اجتماع لها أن المبادرة التي سيبدأ تطبيقها بداية العام المقبل تتضمن حوافز لأصحاب المركبات والسيارات لتشجيعهم على تحويلها إلى استخدام الغاز الطبيعي وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والبترول.
وأضاف البيان أن المبادرة تستهدف تحويل مليون ونصف المليون سيارة من استخدام البنزين والديزل إلى الغاز الطبيعي الذي يعد الأقل من حيث معدلات الانبعاثات الكربونية الملوثة للجو.
وأشار إلى إعداد حملة توعوية بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها صاحب المركبة في حالة الاشتراك في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبحسب البيان فإن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي سيوفر 50 في المئة من استهلاك الديزل ما يعني تحقيق وفر في قيمة الدعم المقدم لمنتجات البترول.
كما ستسهم المبادرة بتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن السيارات بمقدار 5ر1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويعد وقود الديزل (المعروف في مصر بالسولار) أكثر أنواع الوقود تلويثا للجو لاحتوائه على نسبة كبريت تزيد بأضعاف مضاعفة على المعدل المقبول به عالميا. (النهاية)

م م / ف ا س



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