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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (إشبيلية) بأربعة أهداف لهدفين

12/22/2024 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا عريضا على ضيفه (إشبيلية) بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدف في الشوط الأول إذ سجل الفرنسي كيليان مبابي أولها في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء فيما أضاف زميله الأوروغوياني فيدي فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة الـ20.
وفي الدقيقة الـ 34 أضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثالث للريال لكن إسحاق روميرو نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق لـ(إشبيلية) بعد دقيقة واحدة فقط.
وفي الشوط الثاني أضاف إبراهيم دياز الهدف الرابع للريال في الدقيقة الـ53 من زمن اللقاء إلا أن البلجيكي دودي لوكيباكيو سجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ85.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 40 نقطة ليرتقي إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف المتصدر (أتلتيكو مدريد) وبفارق نقطتين أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (أتلتيكو مدريد) على (برشلونة) بهدفين لهدف أمس السبت. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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