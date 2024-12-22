الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (إشبيلية) بأربعة أهداف لهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 22 - 12 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا عريضا على ضيفه (إشبيلية) بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأحد في إطار الجولة 18 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو) تقدم (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدف في الشوط الأول إذ سجل الفرنسي كيليان مبابي أولها في الدقيقة الـ10 من زمن اللقاء فيما أضاف زميله الأوروغوياني فيدي فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة الـ20.
وفي الدقيقة الـ 34 أضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثالث للريال لكن إسحاق روميرو نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق لـ(إشبيلية) بعد دقيقة واحدة فقط.
وفي الشوط الثاني أضاف إبراهيم دياز الهدف الرابع للريال في الدقيقة الـ53 من زمن اللقاء إلا أن البلجيكي دودي لوكيباكيو سجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة الـ85.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 40 نقطة ليرتقي إلى وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة خلف المتصدر (أتلتيكو مدريد) وبفارق نقطتين أمام (برشلونة) الثالث في الترتيب.
وفي الجولة نفسها فاز المتصدر (أتلتيكو مدريد) على (برشلونة) بهدفين لهدف أمس السبت. (النهاية)
ه ن د / ف ا س
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