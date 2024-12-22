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الدوري الإنجليزي: (بورنموث) يهزم (مانشستر يونايتد) بثلاثية نظيفة

12/22/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 12 (كونا) -- حقق فريق (بورنموث) اليوم الأحد فوزا مهما على مضيفه (مانشستر يونايتد) بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح المدافع الإسباني ديان هويسين أهداف المباراة التي جرت على ملعب (أولدترافورد) لفريق (بورنموث) عند الدقيقة الـ29 وأضاف المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة الـ61 من ركلة جزاء قبل أن يختتم المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 63.
وسمحت نقاط الفوز الثلاث لنادي (بورنموث) بالارتقاء إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن (أستون فيلا) ونقطة واحدة عن (مانشستر سيتي) في المركز السابع.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم تعادل (تشيلسي) دون أهداف مع مضيفه (ايفرتون) وبنفس النتيجة انتهت مباراة (ساوثهامبتون) و(فولهام) فيما فاز(وولفرهامبتون) بثلاثية نظيفة على مضيفه (ليستر سيتي).
وحافظ (تشيلسي) على مركزه الثاني برصيد 35 نقطة فيما يتقدم حاليا (ليفربول) المتصدر بنتيجة مباراته ضد (توتنهام) بثلاثة أهداف مقابل هدف بنهاية الشوط الأول. (النهاية)

م ر ن / ر س



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