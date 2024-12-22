الدوري الإنجليزي: (بورنموث) يهزم (مانشستر يونايتد) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 22 - 12 (كونا) -- حقق فريق (بورنموث) اليوم الأحد فوزا مهما على مضيفه (مانشستر يونايتد) بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح المدافع الإسباني ديان هويسين أهداف المباراة التي جرت على ملعب (أولدترافورد) لفريق (بورنموث) عند الدقيقة الـ29 وأضاف المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة الـ61 من ركلة جزاء قبل أن يختتم المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 63.
وسمحت نقاط الفوز الثلاث لنادي (بورنموث) بالارتقاء إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن (أستون فيلا) ونقطة واحدة عن (مانشستر سيتي) في المركز السابع.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم تعادل (تشيلسي) دون أهداف مع مضيفه (ايفرتون) وبنفس النتيجة انتهت مباراة (ساوثهامبتون) و(فولهام) فيما فاز(وولفرهامبتون) بثلاثية نظيفة على مضيفه (ليستر سيتي).
وحافظ (تشيلسي) على مركزه الثاني برصيد 35 نقطة فيما يتقدم حاليا (ليفربول) المتصدر بنتيجة مباراته ضد (توتنهام) بثلاثة أهداف مقابل هدف بنهاية الشوط الأول. (النهاية)
م ر ن / ر س
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