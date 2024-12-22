Sunday, 22 December 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمهور (خليجي زين 26) يستمتع بمتابعة البطولة في منطقة المشجعين بـ(مروج)

12/22/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مشاري الكندري (حدث مصور)
الكويت - 22 - 12 (كونا) -- تجمعت الجماهير من كل مكان في الكويت والخليج في منطقة المشجعين (زين فان زون) بـ(مروج) أحد أبرز الوجهات الترفيهية الجاذبة للزوار وذلك لمتابعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها البلاد حتى 3 يناير المقبل.
وزودت منطقة المشجعين بشاشات عملاقة لعرض المباريات وبألعاب تفاعلية وألعاب فيديو للصغار والكبار.
وإضافة إلى وجود استوديو مباشر لتحليل مباريات البطولة توفر البوثات المتنوعة الموجودة على امتداد مروج للجمهور تجربة ممتعة للتسوق والأكل والتجول في ليالي شهر ديسمبر الباردة ليقضي أوقاتا جميلة. (النهاية)

م ي م



MENAFN22122024000071011013ID1109021735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث