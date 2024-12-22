جمهور (خليجي زين 26) يستمتع بمتابعة البطولة في منطقة المشجعين بـ(مروج)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من مشاري الكندري (حدث مصور)
الكويت - 22 - 12 (كونا) -- تجمعت الجماهير من كل مكان في الكويت والخليج في منطقة المشجعين (زين فان زون) بـ(مروج) أحد أبرز الوجهات الترفيهية الجاذبة للزوار وذلك لمتابعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي تستضيفها البلاد حتى 3 يناير المقبل.
وزودت منطقة المشجعين بشاشات عملاقة لعرض المباريات وبألعاب تفاعلية وألعاب فيديو للصغار والكبار.
وإضافة إلى وجود استوديو مباشر لتحليل مباريات
البطولة توفر البوثات المتنوعة الموجودة على امتداد مروج للجمهور تجربة ممتعة للتسوق والأكل والتجول في ليالي شهر ديسمبر الباردة ليقضي أوقاتا جميلة. (النهاية)
م ي م
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