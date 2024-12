رئيس الجمهورية يستقبل وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون

استقبل، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون السيد لوجون مبيلا مبيلا.

حضر اللقاء، السيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسيد أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

توزيع APO Group بالنيابة عن The Presidency of the Republic, Algeria.