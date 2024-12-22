Sunday, 22 December 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الجمهورية يستقبل وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون

12/22/2024 10:17:21 AM
(MENAFN- APO Group)


استقبل، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون السيد لوجون مبيلا مبيلا.

حضر اللقاء، السيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسيد أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

توزيع APO Group بالنيابة عن The Presidency of the Republic, Algeria.

MENAFN22122024004934011406ID1109021451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث