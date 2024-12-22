رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
التاريخ
12/22/2024 10:17:21 AM
(MENAFN
- APO Group)
يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة، وعروضاً منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة، والشراكات في إطار قانون المحروقات.
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MENAFN22122024004934011406ID1109021450
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