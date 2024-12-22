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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

12/22/2024 10:17:21 AM
(MENAFN- APO Group)


يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة، وعروضاً منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة، والشراكات في إطار قانون المحروقات.

توزيع APO Group بالنيابة عن The Presidency of the Republic, Algeria.

MENAFN22122024004934011406ID1109021450

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