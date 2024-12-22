إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي لتزويد القوى العاملة بقدرات فائقة

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت سيلزفورس، الشركة الأولى عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (CRM)، اليوم عن إطلاق“إيجنت فورس 2.0” (Agentforce 2.0): النسخة الأحدث من “إيجنت فورس” (Agentforce) ، وأول منصة عمل رقمية مخصصة للقوى العاملة للمؤسسات، ونظام الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يهدف إلى دعم فرق العمل ورفد تدفق العمل بوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وموثوقين. ويوفر هذا الإصدار الجديد القدرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في“سلاك” (Slack)، وهي المكتبة الجديدة من المهارات المعدة مسبقاً والمستخدمة في التخصيص السريع، ويتيح تطوير التفكير الوكيل والتوليد المعزز بالاسترداد (RAG) ، ما يساعد فرق العمل على توسيع نطاق قوتها العاملة باستخدام منصة“إيجنت فورس” المخصصة والقادرة على التعامل مع مهام أكثر تعقيداً ومتعددة الخطوات بدقة ووضوح أفضل.
سبب أهمية هذه المنصة : لدى كل فريق أعباء عمل تتجاوز الموارد المتاحة، ما يؤدي إلى مستويات أضعف من التفاعل مع العملاء ونقاط اختناق تمتد لفترات طويلة. وتتجه المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على إنجاز المهام، ولكنها غير منفتحة كثيراً على الحلول غير الملائمة التي توفر استجابات عامة. وتسعى الحلول الحالية مثل المساعدين الرقميين المعززين بالذكاء الاصطناعي إلى توفير استجابات دقيقة وموثوقة للطلبات المعقدة، مثل إرشادات شخصية بخصوص طلب وظيفة واتخاذ قرار بشكل تلقائي، أو رعاية عميل محتمل عبر توصيات متعلقة بمنتج ما. ولذلك، تحتاج المؤسسات إلى نوع جديد من المنصات المصممة لتوفير قوى عاملة رقمية في هيئة وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يمكنهم التفكير في البيانات والاستفادة من تدفق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنيابة عن الفرق التي تواجه صعوبات مع أعباء العمل الكثيرة.
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