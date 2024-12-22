إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي لتزويد القوى العاملة بقدرات فائقة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت سيلزفورس، الشركة الأولى عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (CRM)، اليوم عن إطلاق“إيجنت فورس 2.0” (Agentforce 2.0): النسخة الأحدث من “إيجنت فورس” (Agentforce) ، وأول منصة عمل رقمية مخصصة للقوى العاملة للمؤسسات، ونظام الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يهدف إلى دعم فرق العمل ورفد تدفق العمل بوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين وموثوقين. ويوفر هذا الإصدار الجديد القدرة على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في“سلاك” (Slack)، وهي المكتبة الجديدة من المهارات المعدة مسبقاً والمستخدمة في التخصيص السريع، ويتيح تطوير التفكير الوكيل والتوليد المعزز بالاسترداد (RAG) ، ما يساعد فرق العمل على توسيع نطاق قوتها العاملة باستخدام منصة“إيجنت فورس” المخصصة والقادرة على التعامل مع مهام أكثر تعقيداً ومتعددة الخطوات بدقة ووضوح أفضل.

سبب أهمية هذه المنصة : لدى كل فريق أعباء عمل تتجاوز الموارد المتاحة، ما يؤدي إلى مستويات أضعف من التفاعل مع العملاء ونقاط اختناق تمتد لفترات طويلة. وتتجه المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على إنجاز المهام، ولكنها غير منفتحة كثيراً على الحلول غير الملائمة التي توفر استجابات عامة. وتسعى الحلول الحالية مثل المساعدين الرقميين المعززين بالذكاء الاصطناعي إلى توفير استجابات دقيقة وموثوقة للطلبات المعقدة، مثل إرشادات شخصية بخصوص طلب وظيفة واتخاذ قرار بشكل تلقائي، أو رعاية عميل محتمل عبر توصيات متعلقة بمنتج ما. ولذلك، تحتاج المؤسسات إلى نوع جديد من المنصات المصممة لتوفير قوى عاملة رقمية في هيئة وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يمكنهم التفكير في البيانات والاستفادة من تدفق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنيابة عن الفرق التي تواجه صعوبات مع أعباء العمل الكثيرة.