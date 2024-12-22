PNN فيديو : امواج العقبة جهود اردنية لتعزيز السياحة في العقبة من خلال فعاليات فنية وثقافية متعددة

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN / تسعى المملكة الاردنية الهاشمية لتعزيز وتطوير العقبة هذه المحافظة الاردنية المطلة على البحر الاحمر منذ سنوات عديدة.

و اثمرت هذه الجهود عن تحويل المحافظة الى وجهة سياحية متطورة للجمهور العربي والفلسطيني لا سيما وان فلسطين والاردن توأمان يرتبطان بكثير من الروابط المشتركة المبنية على علاقات التاخي بين الشعبين.

وبعد التطوير في مجالات البنى التحتية شبكة طرق وميناء سياحي و فنادق فخمة وخدمات ترفيهية وثقافية تسعى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وهيئة تنشيط السياحة الاردنية لترويج العقبة كوجهة سياحية من خلال تنظيم جولة لصحفيين وممثلي وسائل اعلامية فلسطينية ومؤثرين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل بهدف ترويج برنامج امواج العقبة وهو البرنامج الاضخم للفعاليات الترويجية للعقبة على مدار سنة 2025 والتي ستنطلق مع اليوم الاول من العام الجديد.

وتحدث نائب رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس حمزة الحاج حسن لشبكة فلسطين الاخبارية PNN والتي شاركت ضمن الوفد الإعلامي الفلسطيني عن فكرة امواج العقبة والتي تهدف لتطوير وتعزيز السياحة للاردن من خلال بوابة العقبة حيث شدد على ايلاء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده اهتماما كبيرا من حيث الفعاليات المرتقبة من جهة ومن خلال اشراك فنانين وشعراء.

واكد الحاج حسن ان فلسطين في وجدان كل الاردنيين لا سيما ان الثقافة والتاريخ لفلسطين والاردن هي ذاتها مؤكدا ان مهرجان امواج العقبة يهدف لعكس ثقافة المنطقة العربية وفلسطين جزء اصيل من هذه المنطقة.

واشار الى ان سلطة العقبة الاقتصادية ترى في الأشقاء الفلسطينيين الزائرين من اهم الزوار للعقبة موضحا ان تصميم البرنامج جاء بعد استفتاء كان للفلسطينيين دور فيه خصوصا فيما يريد ان يشاهده الزائر الفلسطيني من خلال التشارك مع القائمين على الاسواق السياحية الفلسطينية.

واكد ان الاسعار موحدة للفلسطينيين كما الاردني مشيرا في الوقت ذاته ان الفعاليات المجانية هي لكل الزوار ايضا خصوصا الزوار الفلسطينيين الذين ندعوهم للاستمرار بزيارة العقبة و وادي رم وايضا ندعوهم لزيارة البتراء والاستمتاع بالضيافة والاخوة الاردنية.

واعلن حمزة ان ما يزيد عن ١١٦ الف سائح وزائر فلسطيني زاروا العقبة حتى نهاية شهر اكتوبر وهذا الرقم شكل زيادة بنسبة ٨٠٪؜ عن العام ٢٠٢٤ موضحا ان هذا مؤشر على ضرورة الاهتمام بالسوق الفلسطيني خصوصا فلسطيني الداخل الذين يعتبرون انفسهم في بلدهم بحكم الشراكة والعلاقة والثقافة والتاريخ وبالتالي تم تصميم البرنامج للمهرجان بناء على تلبية احتياج هذا الجمهور الفلسطيني العزيز الذي بلغت نسبته من بين نسب الزوار للعقبة اكثر من خمسين بالمائة.

وتحدث الحاج حسن عن مفاصل فعاليات مهرجان العقبة على مدار اشهر السنة مشيرا الى وجود فعاليات خلال مواسم السنة مثل شهر رمضان وغيره من مناسبات وطنية حيث ستتناسب الفعاليات مع هذه المواسم كما ان المهرجان سيستضيف فنانين عرب كبار لتعزيز الحضور الأردني والفلسطيني والعربي لتعزيز ورفع نسبة الناتج الاقتصادي الاردني الذي يعتمد اعتماد كبير على السياحة في الاردن حيث وصلت نسبة السياحة في الدخل القومي الاردني ما نسبته

١٦ ٪؜.

كما اكد ان البرنامج الفعاليات اصبح جاهزا لفعاليات العام لكن ذلك لا يعني انه بالامكان تطويره وقال نحن جاهزون لتحديث البرنامج الذي يتضمن مئات الفعاليات منها فقط

١٩ فعالية للفنانين عرب كبار.

وشكر الحاج حسن هيئة تنشيط السياحة و وزير السياحة كما شكر المحافظ والأجهزة الامنية في العقبة على جهودهم وجهوزيتهم لاستقبال اعداد الزوار الكبيرة.

كما تحدث الحاج حسن عن برنامج الكرنفال الذي سينفذ بمشاركة ٣٨٠ مؤسسة وشركة من تاريخ

١٠-١٢ -٢٠٢٤ حتى ١٠. -٣ -٢٠٢٥ حيث يتضمن الكرنفال تخفيضات بالاسعار و تخفيضات على المواصلات و تخفيضات على تذاكر الطيران خلال فترة الكرنفال.

بدوره، أوضح مدير مهرجان جرش، أيمن سماوي، أن الهدف من "مهرجان أمواج العقبة" هو تنشيط القطاعين السياحي والاقتصادي، وزيادة أعداد الزوار، للتأكيد على كون العقبة منارة للسياحة والفن موضحا ان المهرجان سيستضيف شعراء عرب كبار مثل الشاعر حيدر محمود وغيره من الاسماء اللامعة للتاكيد

ان المهرجان عربي و ليس اردني.

واكد سماوي ان اطلاق المهرجان يعتبر انجاز كبير بعد جهد و عمل جبار لانجاح فعالياته مؤكدا ان هناك شراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات الثقافية والفنية تطبيقا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني التي تركز على اعطاء دور حقيقي للثقافة في نشر الوعي موضحا ان سلطة العقبة ووزارة الثقافة تلفقوا توجيهات الملك وعملوا على التجهيز للمهرجان واطلاق ليكون منارة اردنية عربية.

واكد سماوي ان البرامج المختلفة ستكون متنوعة ثقافيا وتناسب اذواق الجميع موضحا ان عدد الفعاليات الكلي المقرر هو

١٢٢ حتى الان وهي فعاليات مجانية يضاف اليها ١٩ فعالية فنية مدفوعة باسعار شبه رمزية لفنانين عرب مشهورين حيث سيتم الاعلان عن التفاصيل عبر مواقع المهرجان وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد سماوي على انه من المهم دعم مهرجان العقبة مثل مهرجان جرش او الفحيص لانه يحمل رسالة ثقافية نؤديها من خلال المهرجانات لنقل الموروث والتراث و ايصاله من خلال المهرجانات الثقافية التي تساهم بتعزيز مدخول اقتصادي .

وحول الحضور والمشاركة الفلسطينية قال سماوي ان فلسطين في القلب مؤكدا على وجود مشاركات من فنانين وفرق شعبية وفولكلورية وشعراء من فلسطين كون فلسطين كانت وما زالت وستبقى في القلب وفي صدارة الاهتمام الاردني.

وليس بعيدا عن العقبة حيث محافظة العقبة حيث سلطة اقليم البتراء يقول يزن محادين مفوض ادارك شؤون المحمية و السياحة في سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي ان فلسطين دائما في القلب وان الاردن تشجع الأشقاء الفلسطينيين على زيارة كافة المدن والمواقع السياحية الاردنية.

وعبر محادين خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين والمؤثرين من كل مناطق فلسطين التاريخية على اعتزازه بالصحفي الفلسطيني مشددا على اهمية التعريف بالتجربة الاردنية في تعزيز وتطوير السياحة مضيفا ان العمل جاري على عدد كبير من المشاريع والتجارب الثقافية لاطالة مدة اقامة السائح في البتراء مشددا على ان ابرز المشاريع هو النمو الاخضر.

واشار محادين الى اهمية الاطلاع على هذه المشاريع والبالغ عددها ٥٨ مشروعا داخل وخارج محمية البتراء مع با عن امله بتنفيذ مزيد من المشاريع لخدمة الزوار.

وتتمتع العقبة باجواء جميلة من حيث طقسها الدافئ في الشتاء كما ان هناك العديد من البرامج المتعددة التي يمكن للزائر الاستمتاع بها واهمها التمتع بشاطئ ايلا وهو الاسم القديم للعقبة حيث بنيت فنادق ومرافئ ومطاعم تقدم اجمل الاوقات كما بامكان الزوار الاستمتاع باجواء جميلة على شاطئ البحر والتمتع بالتسوق من عشرات المحال التجارية والاكشاك التي تبيع المئات من البضائع باسعار وتخفيضات لا سيما في فترة كرنفال التسوق في العقبة .

ومن برامج العقبة السياحية المتميزة جولات في الدراجات النارية والتركترون في صحراء العقبة حيث تقدم الخدمات المتميزة من قبل فرق متخصصة بتوفير اعلى درجات الامان هذا الى جانب التمتع بالغطس من خلال جولات بحرية على خليج العقبة حيث يتميز شاطئ العقبة بمياهه النظيفة وجمال مواقع الغطس كما ان رفقة الطواقم تعطيك شعورا بالراحة والامان.

وفي ساعات المساء باماكن الزوار الاستمتاع بجولات ثقافية متميزة مثل زيارة بيت الورود حيث يحكي البيت الذي يعتبر من اهم المراكز السياحية بالمدينة فرصة للتعرف على تاريخ العقبة وتراثها كما بالامكان الاستمتاع بوجبات المنسف الاردني الشهير والطيب هذا الى جانب الاستماع لقصص تاريخية من العقبة من رواة المدينة كما وبامكان الزوار الى العقبة الاستمتاع بشبكة مطاعم تقدم افضل الماكولات البحرية الطازجة واللذيذة.

ولمحبي التاريخ يستطيع الزوار ان يزوروا متحف الثورة العربية الكبرى وساحة الثورة حيث يجدون تاريخ الاردن الحديث في اجواء وطنية تعكس تاريخ مشرق للاردن الشقيق .

وبحكم قربها من العقبة يستطيع الزوار زيارة احدى عجائب العالم السبعة وهي مدينة البتراء التي تتميز بخدمات سياحية متميزة ويجري العمل على تطويرها بهدف اعطاء الزائر افضل الخدمات وبما يساهم باطالة امد الزيارة للبتراء.

ويؤكد المسؤولون في سلطة العقبة الاقتصادية وهيئة تنشيط السياحة الاردنية الذين التقتهم شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان مهرجان امواج سيساهم في مزيد من الفرص والانشطة للزائرين كما ان المدينة ستستضيف فنانين وفنانات ومثقفين وفرق فنية وشعراء للاعطاء المزيد من اجواء الاستجمام والفرح على مدار العام 2025.



