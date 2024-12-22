فتوح يندد بجريمة قتل المساعد أول ساهر ارحيل في جنين ويؤكد أهمية الوحدة الوطنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - ندّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالجريمة النكراء التي أودت بحياة المساعد أول/ ساهر فاروق ارحيل، من مرتبات حرس الرئيس، أثناء أداء واجبه الوطني في حماية القانون وأمن المواطنين في مخيم جنين، برصاص الغدر من الخارجين على القانون.
وأكد فتوح في بيان، صدر اليوم الأحد، أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال وكل الأجندات الخارجية، داعيا شعبنا المناضل الصابر المصابر بالتماسك، والابتعاد عن الفتن، وحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني من التهديد الوجودي لشعبنا فوق أرض وطنه.
كما ندد بالانتهاك الصارخ للسلم الأهلي، وحرمة الدم الفلسطيني، بينما يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع إبادة بشرية على يد الاحتلال الغاشم.
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