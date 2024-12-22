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فتوح يندد بجريمة قتل المساعد أول ساهر ارحيل في جنين ويؤكد أهمية الوحدة الوطنية

12/22/2024 8:08:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - ندّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالجريمة النكراء التي أودت بحياة المساعد أول/ ساهر فاروق ارحيل، من مرتبات حرس الرئيس، أثناء أداء واجبه الوطني في حماية القانون وأمن المواطنين في مخيم جنين، برصاص الغدر من الخارجين على القانون.

وأكد فتوح في بيان، صدر اليوم الأحد، أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال وكل الأجندات الخارجية، داعيا شعبنا المناضل الصابر المصابر بالتماسك، والابتعاد عن الفتن، وحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني من التهديد الوجودي لشعبنا فوق أرض وطنه.

كما ندد بالانتهاك الصارخ للسلم الأهلي، وحرمة الدم الفلسطيني، بينما يتعرض شعبنا الفلسطيني لأبشع إبادة بشرية على يد الاحتلال الغاشم.

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