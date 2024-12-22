لابيد: نتنياهو يغلب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين من غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، الحكومة بإحباط التوصل إلى لتبادل الأسرى في غزة، وقال إن رئيس الوزراء بنيامين "يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين (الأسرى بغزة) وأمن إسرائيل".

وقال لابيد في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أتمنى ألا يحدث مثلما حدث في السابق عدة مرات، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وهو أنه كلما اقتربنا من صفقة وضعت حكومة نتنياهو شروطا جديدة وأحبطت العملية".

وأضاف: "لا أفهم الحديث برمته، عن صفقة جزئية، لماذا لا نذهب إلى صفقة شاملة، لماذا لا نعيد جميع المختطفين ونوقف الحرب".

وقال لابيد: "ليس لدينا ما نبحث عنه بعد الآن في غزة، وعلينا أن نبدأ في الاستعداد لليوم التالي للحرب، وإعادة 100 مختطف إلى الوطن".

وتابع: "سيكون بإمكاننا دائما بعد نهاية الحرب دخول قطاع غزة وأن نفعل ما نريد، الآن يجب وقف الحرب وإبرام صفقة وإعادة جميع المختطفين".

واتهم لابيد نتنياهو "بمحاولة إفساد الصفقة لأنه لا يريد وقف الحرب، ويخشى أنه عندما تتوقف الحرب فسوف تسقط الحكومة".

وأضاف: "نتنياهو يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين وأمن إسرائيل".

ومؤخرا قالت وسائل إعلام عبرية، إن المفاوضات الجارية حاليا في قطر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى تشهد "تقدما ملموسا في تضييق الفجوات (بين إسرائيل وحماس)، وأن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية".

من جانبه، قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إن سبب عدم إتمام صفقة المختطفين هو "بقاء الائتلاف" الحكومي.

وأضاف في مقابلة الأحد مع صحيفة "معاريف" العبرية: "يمكن إتمام الصفقة، ويمكن إطلاق سراح الجميع. يجب علينا إطلاق سراح 100 مختطف بغزة".

وأضاف: "الحكومة التي تروج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية وتعارض أيضا إنشاء لجنة تحقيق رسمية (في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، هي حكومة غير شرعية لأنها تضحي بالمصالح الأمنية الإسرائيلية لأجل بقاء الائتلاف الحكومي".​​​​​​​

ولم يصدر تعليق فوري من جانب مكتب رئيس الوزراء على تصريحات لابيد وليبرمان.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاومي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.