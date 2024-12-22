خوري يتفقد مشروع ترميم بيت الدباعي في كنيسة الروم الأرثوذكس برام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، اليوم الأحد، أعمال مشروع ترميم "بيت الدباعي" لصالح دير التجلي للروم الأرثوذكس في رام الله.

وحضر خوري والوفد المرافق له قداس الأحد في الكنيسة، والتقى مع الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس في رام الله الأرشمندريت إلياس عواد وأعضاء مجلس وكلاء الكنيسة ولفيف من أبنائها.

وقدم خوري التهاني بمناسبة اقتراب الأعياد الميلادية المجيدة، متمنيا من الله أن تتوقف مجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، وأن يكون العام المقبل عاما لتحقيق السلام العادل، وأن يحتفل شعبنا الفلسطيني بأعياده الوطنية والدينية بكل فرح وأمان واطمئنان، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لتطبيق الشرعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.