خوري يتفقد مشروع ترميم بيت الدباعي في كنيسة الروم الأرثوذكس برام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، اليوم الأحد، أعمال مشروع ترميم "بيت الدباعي" لصالح دير التجلي للروم الأرثوذكس في رام الله.
وحضر خوري والوفد المرافق له قداس الأحد في الكنيسة، والتقى مع الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس في رام الله الأرشمندريت إلياس عواد وأعضاء مجلس وكلاء الكنيسة ولفيف من أبنائها.
وقدم خوري التهاني بمناسبة اقتراب الأعياد الميلادية المجيدة، متمنيا من الله أن تتوقف مجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، وأن يكون العام المقبل عاما لتحقيق السلام العادل، وأن يحتفل شعبنا الفلسطيني بأعياده الوطنية والدينية بكل فرح وأمان واطمئنان، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لتطبيق الشرعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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