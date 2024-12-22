Sunday, 22 December 2024 02:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خوري يتفقد مشروع ترميم بيت الدباعي في كنيسة الروم الأرثوذكس برام الله

12/22/2024 8:08:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -تفقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، اليوم الأحد، أعمال مشروع ترميم "بيت الدباعي" لصالح دير التجلي للروم الأرثوذكس في رام الله.

وحضر خوري والوفد المرافق له قداس الأحد في الكنيسة، والتقى مع الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس في رام الله الأرشمندريت إلياس عواد وأعضاء مجلس وكلاء الكنيسة ولفيف من أبنائها.

وقدم خوري التهاني بمناسبة اقتراب الأعياد الميلادية المجيدة، متمنيا من الله أن تتوقف مجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، وأن يكون العام المقبل عاما لتحقيق السلام العادل، وأن يحتفل شعبنا الفلسطيني بأعياده الوطنية والدينية بكل فرح وأمان واطمئنان، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لتطبيق الشرعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

MENAFN22122024000205011050ID1109021300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث