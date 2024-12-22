رجب: حملة حماية وطن تستند إلى رؤية أمنية وسياسية لحماية مصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أكد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن الأجهزة الأمنية، تطبق القانون في مختلف أنحاء المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وتلاحق الخارجين على القانون، لفرض النظام والأمن.

وقال رجب خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم الأحد، في جنين، إن حملة "حماية وطن" التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في جنين ومخيمها، تستند إلى رؤية أمنية وسياسية فلسطينية، لحماية مصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأضاف: "ندرك التحولات في المنطقة وما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة إسرائيلية ومحاولة إعادة رسم الوضع الجغرافي والديمغرافي في القطاع بما يخدم الاحتلال، ومن هنا كانت رؤية القيادة لعدم الوصول إلى ما يريده الاحتلال من جرنا لمربع المواجهة الشاملة، وهو ما يستدعي فرض النظام والقانون وبسط السيادة الفلسطينية".

وأكد رجب أن المناضل الحقيقي لا يفخخ المركبات ويفجرها في الشوارع التي يتواجد فيها المواطنون، ولا يستخدم الخطاب التحريضي على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن حقن الدماء لا يعني إطلاق الرصاص على أبناء الأجهزة الأمنية ومقراتها.

وأشار إلى استشهاد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل، مرتب الحرس الرئاسي، أثناء أداء واجبه الوطني، إثر تعرضه وزملاءه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون، مؤكدا أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظا على أمن وأمان شعبنا.

وأهاب رجب، بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الفئة الضالة، التي تعبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بحياة أبناء شعبنا.

ولفت إلى أن هذه الفئة الضالة تفتقر للثقافة الوطنية، ويتبعون لجهات لم تجلب لفلسطين إلا الدمار والخراب والقتل، حيث وظفتهم لخدمة مصالحها وأجندتها الحزبية، مؤكدا حساسية هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي لا تحتمل لأخطاء، حيث تعمل المؤسسة الأمنية على تجنيب شعبنا ما يمكن أن يضر بقضيته العادلة.

وأكد نهج الشفافية والانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الذي تتبناه المؤسسة الأمنية، داعيا وسائل الإعلام والصحفيين إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية الوطنية، بما ينسجم مع المرحلة الحالية التي تمر بها قضيتنا الوطنية والتي تتسم بالحساسية.