مستعمرون يعتدون على ممتلكات المواطنين جنوب الظاهرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على ممتلكات المواطنين في منطقة أم السمسم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وقال المواطن سامر أبو شرخ ،إن مستعمرون حطموا غرفته الزراعية واقتلعوا نوافذها ومحتوياتها، وخزانات المياه، واعتدوا على كافة ممتلكاته في المنطقة.
الجدير بالذكر أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في عدة مناطق جنوب الظاهرية وحاولوا الاستيلاء على أراضٍ زراعية ورعوية بهدف التوسع الاستعماري.
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