Sunday, 22 December 2024 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على ممتلكات المواطنين جنوب الظاهرية

12/22/2024 8:07:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على ممتلكات المواطنين في منطقة أم السمسم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال المواطن سامر أبو شرخ ،إن مستعمرون حطموا غرفته الزراعية واقتلعوا نوافذها ومحتوياتها، وخزانات المياه، واعتدوا على كافة ممتلكاته في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في عدة مناطق جنوب الظاهرية وحاولوا الاستيلاء على أراضٍ زراعية ورعوية بهدف التوسع الاستعماري.

MENAFN22122024000205011050ID1109021297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث