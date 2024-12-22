مستعمرون يعتدون على ممتلكات المواطنين جنوب الظاهرية

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على ممتلكات المواطنين في منطقة أم السمسم ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال المواطن سامر أبو شرخ ،إن مستعمرون حطموا غرفته الزراعية واقتلعوا نوافذها ومحتوياتها، وخزانات المياه، واعتدوا على كافة ممتلكاته في المنطقة.

الجدير بالذكر أن المستعمرين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين في عدة مناطق جنوب الظاهرية وحاولوا الاستيلاء على أراضٍ زراعية ورعوية بهدف التوسع الاستعماري.