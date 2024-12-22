المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يؤكد أهمية توحيد الجهود لخدمة المدينة المقدسة وأهلها

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أهمية توحيد الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية والشعبية، لمواجهة التحديات الماثلة أمام المقدسيين، والمخاطر، والتحديات الراهنة، والمستقبلية، في ضوء الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المقدرات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

وشددت الأمانة العامة، في بيانها الختامي، الذي صدر عنها عقب اجتماع عقدته بمدينة رام الله، اليوم الأحد، على أن التحديات الكبيرة التي تواجه المقدسيين تتطلب توحيد الجهد الرسمي والشعبي المبذول في التصدي لهذه المخاطر، التي تزداد باضطراد جراء استفراد سلطات الاحتلال بالمدينة المقدسة، وأهلها، خاصة في خضم الحرب المشتعلة ضد اهلنا في قطاع غزة، والعدوان الذي تشهده الضفة الغربية، ويترافق مع مخاطر الضم والتهويد.



وطالبت بضرورة وضع القدس على سلم الأولويات لدى الحكومات العربية والاسلامية وشعوب الأمة، من خلال توجيه الدعم المالي والسياسي للمدينة المقدسة التي تقبع على صفيح ساخن، وتتعرض لأبشع عمليات التهويد من خلال استعار الاستعمار بشكل لم يسبق له مثيل منذ العام 1967.

كما دعت الأمانة العامة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية والثقافية الى رفض الانتهاكات والاجراءات التهويدية في مدينة القدس، خاصة في البلدة القديمة، وما تشمله من مقدسات اسلامية ومسيحية "المسجد الاقصى وكنيسة القيامة على وجه الخصوص"، حيث تشهدان استباحة مستمرة من قبل المستعمرين.

واستعرضت خلال اجتماعها مجمل الأوضاع السياسية والميدانية التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تعصف بها مع استمرار الحرب والعدوان على شعبنا، وما تلاه من احداث مفصلية، في كل من لبنان وسوريا.

كما تطرقت الى تحركات القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في جميع المحافل العربية، والإسلامية، والدولية، لتوفير شبكة حماية لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعملية ابادة جماعية، دون ان تكترث اسرائيل للمطالبات والتحركات الدولية لوقف الحرب.

ووجهت الامانة العامة دعوة الى كافة الشعوب المناصرة لشعبنا في كافة جنبات الارض لتفعيل حراكها الجماهيري والسياسي، لوضع حد لما يتعرض له شعبنا في جميع ارجاء الوطن، بهدف دفعه الى الهجرة عن وطنه.