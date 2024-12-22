الاحتلال يتهم مقدسيَين بنقل معلومات لحزب الله خلال الحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شابين (33 و35 عامًا) من المدينة المحتلة، بتهمة "التواصل مع ناشطة في حزب الله ونقل معلومات خلال الحرب الأخيرة". كما وجهت سلطات الاحتلال تهمة محاولة حمل سلاح دون ترخيص إلى أحدهما.

والمقدسيان الذين يلاحقهما الاحتلال قضائيا هما عبد السلام وثائر عسيلي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية التي ادعت أنهما تواصلا مع امرأة تدعى "دانيا" عبر مجموعة واتساب، واستمرا في التواصل معها رغم علمهما بأنها ناشطة في حزب الله.

وفقًا للائحة الاتهام؛ فإن عبد السلام أرسل بناءً على المدعوة "دانيا" صورًا من منطقة قيسارية، بينما قام ثائر بتزويدها بتقارير إخبارية عن إسرائيل والوضع الأمني. وطُلب منهما التواصل مع مسؤول استخبارات كبير في حزب الله يُدعى "الحاج".

وزعمت النيابة الإسرائيلية أن "أحد المتهمين اشترى شريحة هاتف جديدة لهذا الغرض، لكنه رفض طلبًا لتصوير منطقة قرب المطلة. وتزعم لائحة الاتهام أن عبد السلام التقط صورًا لنفسه وهو يحمل سلاحًا خلال زيارة لجنين، تبين أنه يعود لشخص محلي يُدعى "أبو حرب".

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية للمتهمين تهم "الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو"، فيما وجهت لعبد السلام تهمة "حمل سلاح دون ترخيص"، وطالبت النيابة المحكمة بإبقائهما قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية.