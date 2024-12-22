Sunday, 22 December 2024 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يتهم مقدسيَين بنقل معلومات لحزب الله خلال الحرب

12/22/2024 8:07:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد شابين (33 و35 عامًا) من المدينة المحتلة، بتهمة "التواصل مع ناشطة في حزب الله ونقل معلومات خلال الحرب الأخيرة". كما وجهت سلطات الاحتلال تهمة محاولة حمل سلاح دون ترخيص إلى أحدهما.

والمقدسيان الذين يلاحقهما الاحتلال قضائيا هما عبد السلام وثائر عسيلي، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية التي ادعت أنهما تواصلا مع امرأة تدعى "دانيا" عبر مجموعة واتساب، واستمرا في التواصل معها رغم علمهما بأنها ناشطة في حزب الله.

وفقًا للائحة الاتهام؛ فإن عبد السلام أرسل بناءً على المدعوة "دانيا" صورًا من منطقة قيسارية، بينما قام ثائر بتزويدها بتقارير إخبارية عن إسرائيل والوضع الأمني. وطُلب منهما التواصل مع مسؤول استخبارات كبير في حزب الله يُدعى "الحاج".

وزعمت النيابة الإسرائيلية أن "أحد المتهمين اشترى شريحة هاتف جديدة لهذا الغرض، لكنه رفض طلبًا لتصوير منطقة قرب المطلة. وتزعم لائحة الاتهام أن عبد السلام التقط صورًا لنفسه وهو يحمل سلاحًا خلال زيارة لجنين، تبين أنه يعود لشخص محلي يُدعى "أبو حرب".

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية للمتهمين تهم "الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو"، فيما وجهت لعبد السلام تهمة "حمل سلاح دون ترخيص"، وطالبت النيابة المحكمة بإبقائهما قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

MENAFN22122024000205011050ID1109021295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث