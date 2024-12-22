دعوات لفرض النظام والقانون في جنين وملاحقة الخارجين على القانون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكد مسؤولون وأعضاء في المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم الأحد، دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة الخارجين على القانون في جنين، عقب استشهاد المساعد أول/ ساهر فاروق ارحيل، من مرتبات حرس الرئيس، أثناء أداء واجبه الوطني لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن في مخيم جنين.

ودعا عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" جمال عبيد، أبناء شعبنا إلى استخلاص العبر، ما يجري من حرب إبادة جماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتفويت الفرصة على دولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها بتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عبيد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة تعزيز الحصانة الوطنية في مواجهة هذه المجموعات، والوحدة خلف برنامج منظمة التحرير، للخلاص من الاحتلال، موضحا أن حرب الإبادة الجماعية تستهدف أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده مع التركيز على قطاع غزة.

من جهته، قال عضو مجلس ثوري "فتح" عبد الله كميل "إنه لا فرق بين من يستشهد أثناء مقاومته الاحتلال، وبين من يرتقي شهيدا، وهو يقاوم الفلتان الذي يخدم الاحتلال".

وأضاف كميل أن استشهاد أحد عناصر الامن برصاص خارجين على القانون في جنين، يعد تجاوزا للخطوط الحمر، داعيا هذه الجماعات إلى اتخاذ موقف وطني مشرف في رفض الفلتان، ومشددا على أن ما جرى يمثل جريمة واضحة، وليس له أي توصيف آخر، حيث إن قوى الأمن قدمت الشهداء، والجرحى، والأسرى، دفاعا عن الوطن.

بدوره، حذر عضو مجلس ثوري "فتح" تيسير نصر الله من استمرار الجهات الخارجة على القانون في ضرب السلم الأهلي، وذلك بعد ارتقاء المساعد أول ساهر ارحيل من مرتبات حرس الرئيس.

وشدد نصر الله على ضرورة استكمال الحملة الأمنية لوقف مخططات المجموعات الخارجة على القانون التي لا تخدم سوى أهداف الاحتلال في انهاء المشروع الوطني، مؤكدا ضرورة فرض القانون في كافة محافظات الوطن.

كما ندد باستهداف مقرات الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية، والتي تشكل مكونات الدولة التي "لا يجوز المساس بها" بأي حال من الأحوال.

من جانبه، دعا نائب محافظ جنين منصور السعدي أبناء شعبنا كافة إلى التفكير بحكمة بما يقود المشروع الوطني إلى بر الأمان، تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وذلك عقب محاولات خارجين على القانون، العبث بأمن المواطنين.

وشدد السعدي على ضرورة الحفاظ على أمن الضفة، وعدم تكرار ما حصل في قطاع غزة، خاصة أن هناك جهات تسعى وتعمل من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد ذياب أن الخارجين على القانون في مخيم جنين يحاولون عبر ارتباطاتهم بمحور خارجي ثبت فشله يخدمون أهداف الاحتلال بنقل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا من قطاع غزة إلى الضفة.

وأشار ذياب إلى أن تلك المجموعات الخارجة على القانون بأفكارها الدخيلة على شعبنا ونضاله الوطني تتقاطع مع أهداف الاحتلال، للنيل من مشروعنا الوطني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وأكد أن هذه المجموعات تسعى إلى تكرار الانقلاب على الشرعية كما حدث في قطاع غزة في عام 2007، مؤكدا أنها خنجر في قلب النضال الوطني ضد الاحتلال.