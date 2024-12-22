"شركة الحلول المتوافقة" تتحضر لإطلاق مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني في السعودية

(MENAFN
- Redhill) كشفت شركة الحلول المتوافقة الرائدة في تقنيات وخدمات أمن المعلومات عن خطتها لإطلاق "مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني"، خلال الربع الأول من عام (2025) وتأتي هذه المبادرة المميزة لتعزيز دور الشركة الريادي في قيادة التحوّل الرقمي عبر تقديم حلول مبتكرة للأمن السيبراني والبنية التحتية.
تهدف هذه المبادرة الخلّاقة إلى دعم المؤسسات في التصدي لتهديدات الاحتيال الإلكتروني وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وذلك ضمن إطار التزام شركة الحلول المتوافقة بتحقيق رؤية السعودية 2030، فيما يتعلق بتقديم الحلول الآمنة، المبتكرة، والقابلة للتوسع بما يلبي احتياجات المملكة المتزايدة.
ويأتي ذلك في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي يفرضها الاحتيال الإلكتروني، حيث تواجه المؤسسات المالية بشكل خاص ضغوطًا متزايدة لاعتماد أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال وتعزيز جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشركة زياد عودة أن مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني "يجسّد التزامنا بالمساهمة في تحقيق هدف رؤية 2030 لبناء مستقبل رقمي آمن ومتقدم في المملكة". وأضاف "تشهد المملكة تحولًا نوعيًا في نهج حماية البيانات والأمن السيبراني، يمتد عبر قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنوك، ما يؤكد حاجتنا الماسة إلى أسس آمنة لبيئتنا الرقمية، لذا اتخذنا خطوات مهمة لتأمين هذه الأسس الآمنة."
هذا، وفي إطار جهودها لتطوير مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وقّعت شركة الحلول المتوافقة مذكرة تفاهم مع شركة “جروب آي بي”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومنع الاحتيال. جاء هذا التعاون خلال فعاليات “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024”، في خطوة استراتيجية تُسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للمركز وتوسيع إمكانياته لمواجهة التهديدات الناشئة في مجال الاحتيال الإلكتروني بفعالية أكبر..
يتفرد مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني بكونه منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، بإدارة نخبة من الخبراء والمحللين ذوي الكفاءة العالية. يقدم المركز خدمات فورية ومتقدمة تشمل المراقبة الدقيقة والاحتواء السريع للتهديدات السيبرانية، مما يقلل بشكل جذري من مخاطر الأنشطة الاحتيالية ويعزز قدرات الكشف الاستباقي عن محاولات الاحتيال. ويمتاز المركز باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات المتطورة للكشف عن الاحتيال، والتي توفر رؤى عملية وشاملة عبر مختلف القنوات الرقمية. هذه الرؤى تُمكّن المؤسسات من التعرف على الأنشطة المشبوهة ووقفها قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.
علاوة على ذلك، يوفر المركز حلولًا شاملة تشمل إدارة التنبيهات والسياسات، إعداد تقارير الامتثال، وتحسين التدابير المضادة للاحتيال. كما يقدم خدمات استشارية استراتيجية لدعم المؤسسات في بناء أطر عمل فعالة وقادرة على مواجهة الاحتيال بمرونة واستباقية، مما يعزز مكانتها في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة..
بدوره، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة جروب آي بى دميتري فولكوف قائلاً "نشعر بحماس من خلال شراكتنا مع شركة الحلول المتوافقة لإطلاق مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني، هذه المبادرة الرائدة التي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدرات الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية".
وأضاف "يُعدّ الاحتيال السيبراني من أخطر التهديدات التي تواجه المؤسسات اليوم، ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، ندمج خبراتنا العميقة في الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال الإلكتروني مع الحلول المبتكرة التي تقدمها شركة الحلول المتوافقة، لتوفير رؤى عملية وقوية في الوقت الفعلي. وأكد فولكوف قائلاً: “معًا، نُمكن الشركات من بناء بنى تحتية أقوى وأكثر أمانًا، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بحماية الأنظمة الرقمية، وضمان مستقبل آمن ومستدام للمؤسسات والعملاء في المملكة، في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة."
تمكّن هذه الشراكة “الحلول المتوافقة” من دمج الابتكار المتطور مع الخبرة الرائدة في الصناعة، لتزويد الشركات بأدوات استراتيجية وقوية لمواجهة التهديدات المعقدة للاحتيال السيبراني بكل حسم وفعالية. تم تصميم المركز الحصري لمكافحة الاحتيال السيبراني ليحدث تحولًا جذريًا، من خلال تقليص التكاليف، وتحقيق أقصى درجات الدقة في الكشف عن الاحتيال، وتعظيم كفاءة الموارد عبر إدارة مركزية متكاملة.
هذا الكشف الدقيق لا يسهم فقط في تقليل الإيجابيات المخادعة، بل يعجل بعملية الامتثال، مما يعزز قدرة المؤسسات على تحمل الضغوط التشغيلية والمالية. الحلول المتقدمة التي نقدمها لا تقتصر على حماية الأنظمة الرقمية، بل ترفع مستوى الثقة المؤسسية، وتمكنها من التفوق على التحديات المتزايدة، لضمان أمان مستدام وموثوق في مواجهة المخاطر السيبرانية.
عن شركة "الحلول المتوافقة"
تُعد “الحلول المتوافقة” واحدة من أبرز مزوّدي التكنولوجيا وخدمات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، وتتميّز بدورها الريادي في قيادة التحول الرقمي من خلال تقديم حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني والبنية التحتية. تقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات أمن المعلومات، مدعومة بشراكات استراتيجية مع أبرز قادة التكنولوجيا العالميين. تلتزم “الحلول المتوافقة” بتمكين المؤسسات عبر حلول آمنة، مبتكرة، وقابلة للتوسع، مما يضمن تقدمها المستدام في مشهد رقمي يتسم بالتطور المستمر.
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