أحداث سياسية هامة تدور في إسرائيل

(MENAFN
) تدور أحداث سياسية
هامة في إسرائيل بعد التحقيق الذي تم بثه على قناة التلفزيون العبرية 12 من قبل الدكتورة إيلانا دايان في برنامجها "أوفدا", كشف التقرير عن مدى تدخل زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة نتنياهو، في شؤون الدولة، مبرزاً مشاركتها في تعيين المسؤولين، بما في ذلك الجنرالات في الجيش, وأوضح التحقيق كيف كان كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء يعاملونها على أنها السلطة الرئيسية، مع فريق من نشطاء حزب الليكود الذين نفذوا أوامرها، بغض النظر عن مدى إثارة الجدل أو "القذارة" التي كانت تتضمنها هذه المهام.
كذلك كشف التحقيق عن كيفية تنظيم سارة نتنياهو
وابنها يائير حملات ضد من يعتبرونهما تهديداً, على سبيل المثال، نظما احتجاجاً ضد ليعت بن آري، المدعية العامة في قضية فساد نتنياهو، بما في ذلك تصوير مخالفات البناء في منزلها للمطالبة بإقالتها, كما استهدفت الحملة مسؤولين رفيعي المستوى مثل وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي عبر عن ثقته في القضاء خلال محاكمة نتنياهو، وغييدون سا'ar، الحليف السابق لنتنياهو الذي أصبح منافساً, تم تصوير كليهما على أنهما خائنين من قبل أنصار نتنياهو.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن جهود سارة نتنياهو لمضايقة جيرانها في قيسارية الذين سمحوا للمتظاهرين بالاحتشاد هناك وانتقاد زوجها, كما سلط الضوء على معاملة سارة لمديرة مكتب نتنياهو، هانا ليفي، التي رغم معاناتها من السرطان، كانت تتعرض مراراً وتكراراً لمطالب سارة, حيث كان من المفروض على ليفي أن تلتزم بأوامرها رغم حالتها الصحية السيئة، بما في ذلك حادثة حيث أصرت سارة على أن تسافر إلى تل أبيب رغم معاناتها من الألم الشديد.
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