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أسترالية متبناة تستعيد جنسيتها السويسرية في العقد السادس من عمرها

12/22/2024 6:09:28 AM
(MENAFN- Swissinfo) بعد حرمانها منها خطأً، استعادت كيت رايلي، المولودة لأبوين سويسريين، والمتبناة من زوجين أستراليين، جنسيتها السويسريّة بعد كفاح طويل.

تم نشر هذا المحتوى على 22 ديسمبر 2024 - 09:00 9دقائق

حاصلة على درجة البكالوريوس في التواصل متعدد اللغات، وشهادة اختصاص فَدرالية في العلاقات العامة. عملت كصحفية في صحيفة "آرغاوَر تسايتونغ"، وقبل ذلك كمُساعدة شخصية للعُمدة السابق لمدينة برن.

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