أسترالية متبناة تستعيد جنسيتها السويسرية في العقد السادس من عمرها

(MENAFN
- Swissinfo)
بعد حرمانها منها خطأً، استعادت كيت رايلي، المولودة لأبوين سويسريين، والمتبناة من زوجين أستراليين، جنسيتها السويسريّة بعد كفاح طويل.
تم نشر هذا المحتوى على
22 ديسمبر 2024 - 09:00
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حاصلة على درجة البكالوريوس في التواصل متعدد اللغات، وشهادة اختصاص فَدرالية في العلاقات العامة. عملت كصحفية في صحيفة "آرغاوَر تسايتونغ"، وقبل ذلك كمُساعدة شخصية للعُمدة السابق لمدينة برن.
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