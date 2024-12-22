تطبيق الملفات من غوغل يحصل على خاصية منتظرة بواسطة 'Gemini'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أضافت شركة "غوغل" ميزة "Ask me about this PDF" المعتمدة على المساعد الذكي "Gemini" إلى تطبيق "الملفات" (Files by Google) للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.



وتساعد هذه الميزة المستخدمين في تلخيص ملفات الـ"PDF" الطويلة، مما يسهل عليهم مراجعة عدة مستندات بسرعة.

لكن هذه الميزة ليست متاحة لكل المستخدمين، إذ يتطلب استخدامها اشتراك "Gemini Advanced" المدفوع، بحسب تقرير لموقع "Android Police" المتخصص في أخبار نظام "أندرويد"، اطلعت عليه "العربية Business".



كذلك يتطلب استخدام هذه الميزة تعيين "Gemini" كمساعد ذكي أساسي للجهاز، وأن يكون الجهاز يعمل بإصدار "Android 15".



وتسعى "غوغل" باستمرار إلى تحسين تجربة المساعد الذكي "Gemini" المعتمد على الذكاء الاصطناعي عن طريق دمج قدراته في العديد من الوظائف بالهاتف الذكي.



وتأتي هذه الميزة بعد أيام من إضافة خاصية أخرى لتطبيق "الملفات" من "غوغل" وهي "PDF Viewer"، والتي تسهل تجربة المستخدمين أثناء استخدام ملفات "PDF" بمجموعة من الخيارات منها إمكانية إضافة إشارات مرجعية، ومشاركة الملفات بطريقة أسهل.

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