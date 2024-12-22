وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
التاريخ
12/22/2024 6:08:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.
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