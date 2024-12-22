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الخارجية النيابية تبحث آلية عملها

12/22/2024 6:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية دينا البشير، وقوف اللجنة خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهوده لوقف الحرب على غزة.
ولفتت لدى ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الأحد، لبحث الية عمل اللجنة، الى أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، مشيرة لضرورة بحث ملف المفقودين الأردنيين في سوريا.
وعرضت المهام المناطة بعمل اللجنة، كالنظر بكل الشؤون التي لها صلة بالسياسة الخارجية، دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية، تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى والاتحادات والجمعيات البرلمانية، إعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
بدورهم أكد النواب" راكين أبو هنية، ديما طهبوب، تمارا نصر الدين، محمد عقل ، إبراهيم الطراونة، مي السردية، بكر الحيصة" على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
ولفتوا لضرورة بحث ملف المفقودين في سوريا، مشيرين لأهمية ان يكون هناك دور للمملكة بإعمار سوريا.








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