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'صور غوغل' تزيد إضافة جديدة للمعلومات حول الصور والفيديوهات

12/22/2024 6:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أضافت "صور غوغل" ميزة جديدة للمعلومات حول الصور والفيديوهات التي باتت متاحة للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وكذلك لنسخة الويب من التطبيق.


وعند عرض صورة أو مقطع فيديو بكامل الشاشة بات تطبيق "صور غوغل" يُظهر الآن قسمًا للألبومات يوضح اسم الألبوم الموجودة به الصورة.

ويظهر اسم الألبوم بعد قسم "People/الأشخاص" أسفل الصورة، وقبل الجزء الخاص بتفاصيل الصورة، بحسب موقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومن الممكن ظهور أكثر من ألبوم واحد، وتحت اسم الألبوم يظهر عدد العناصر به أيضًا.


وفي السابق، لم يكن هناك ما يوضح إذا ما كان المستخدم قد أضاف الصورة بالفعل إلى ألبوم أم لا في المعلومات أسفل الصورة أو الفيديو.


ولا تظهر ميزة "الألبومات" هذه للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" حتى الآن، وفقًا للموقع.

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