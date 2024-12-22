مواطنة: ابن اخوي بلع شلن بالمدرسة.. وتشكو إجراءات مستشفيات الصحة

مواطنة: ابن اخوي بلع شلن بالمدرسة.. وتشكو إجراءات مستشفيات الصحة
التاريخ
12/22/2024 6:08:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مواطنة أردنية: ابن اخوي بلع "شلن" بالمدرسة.. وتشكو إجراءات مستشفيات الصحة
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