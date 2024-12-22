قصف واستهداف مباشر لمستشفى كمال عدوان حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء السبت، قصفا واستهدافا مباشرا وغير مسبوق لمستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عقب المطالبة بإخلائه دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.

و قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، الأحد، إن الوضع في كمال عدوان صعب والاتصال مع الطواقم الطبية مقطوع.

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ...

حيث علقت أم غيث : حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، ان شاء الله الشفاء العاجل

حتى الجرحى مش خلصانين من جرائمهم الله أكبر

و قالت هدى : يارب كما فرجت على أهلنا في سوريا، فرجا قريب عاجلا لأهلنا في غزة

و أضافت أمل : نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا تحت هذا العذاب، اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم انا نستودعك فلسطين وأهلها

و قال رباح : خذلان ما بعده خذلان ، أسوأ حالة وصلت لها الأمة الإسلامية والعربية هي الآن

و علقت بتول : أطباء غزة أبطال حقيقيون حرب سنتين عم يواجهو الموت و يصنعون المعجزات من لا شيء بهدف إنقاذ الأرواح الله يكون معهم

و أضاف نبيل : لقد أسمعت لو ناديت حيا * ولكن لا حياة لمن تنادي ...

وحسب مصادر طبية تجمعت الطواقم الطبية في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قصف واستهداف مباشر لمستشفى كمال عدوان حديث مواقع التواصل