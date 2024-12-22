قصف واستهداف مباشر لمستشفى كمال عدوان حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء السبت، قصفا واستهدافا مباشرا وغير مسبوق لمستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عقب المطالبة بإخلائه دون إعطاء وسائل لإخراج المرضى.
و قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، الأحد، إن الوضع في مستشفى كمال عدوان صعب والاتصال مع الطواقم الطبية مقطوع.
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ...
حيث علقت أم غيث : حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، ان شاء الله الشفاء العاجل
حتى الجرحى مش خلصانين من جرائمهم الله أكبر
و قالت هدى : يارب كما فرجت على أهلنا في سوريا، فرجا قريب عاجلا لأهلنا في غزة
و أضافت أمل : نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا تحت هذا العذاب، اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم انا نستودعك فلسطين وأهلها
و قال رباح : خذلان ما بعده خذلان ، أسوأ حالة وصلت لها الأمة الإسلامية والعربية هي الآن
و علقت بتول : أطباء غزة أبطال حقيقيون حرب سنتين عم يواجهو الموت و يصنعون المعجزات من لا شيء بهدف إنقاذ الأرواح الله يكون معهم
و أضاف نبيل : لقد أسمعت لو ناديت حيا * ولكن لا حياة لمن تنادي ...
وحسب مصادر طبية تجمعت الطواقم الطبية في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · قصف واستهداف مباشر لمستشفى كمال عدوان حديث مواقع التواصل
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