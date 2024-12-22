مسؤولون يؤكدون ضرورة الانضواء تحت راية القانون للحفاظ على السلم الأهلي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأحد، ضرورة الانضواء تحت راية القانون، للحفاظ على السلم الأهلي.
واعتبر وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ما يجري من تخريب وتدمير للبنى التحتية على يد الخارجين على القانون في جنين ومخيمها "حالة مؤسفة"، تتطلب تضافر جهود الجميع لوقفها، مؤكدا أن المخيم بالنسبة للقيادة والحكومة هو خط أحمر، ويجب الحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال حجاوي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الأحداث الجارية في مخيم جنين تسببت بتعطل كافة الخدمات الصحية والماء والكهرباء والتعليم، ما سيؤثر على أمن واستقرار المواطنين هناك، لافتا إلى الجهوزية التامة للتعامل مع تداعيات هذه الأحداث.
بدوره، دعا نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم أبناء شعبنا إلى الانضواء تحت راية القانون، للحفاظ على السلم الأهلي، والنسيج المجتمعي، وعدم المزاودة، أو التخوين، من أجل الاستمرار في العملية النضالية، والتصدي لمخططات الاحتلال.
من جهته، شدد رئيس تجمع أسر الشهداء محمد صبيحات على الدور الهام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في جميع محافظات الوطن، لوقف اعتداءات بعض الخارجين على القانون، مؤكدا الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في مهامها الوطنية.
وأشار صبيحات
إلى أنه ورغم محاولات الأجهزة الأمنية المتكررة لتجنب الصدام إلا أن بعض الخارجين على القانون تطاولوا وتمادوا بإقدامهم على تخريب الممتلكات العامة وترويع المواطنين.
وأضاف أن هدف هذه المجموعات الخارجة على القانون هو إرباك الشارع الفلسطيني وتوتير الوضع الداخلي في استغلال للظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية.
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