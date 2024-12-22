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مسؤولون يؤكدون ضرورة الانضواء تحت راية القانون للحفاظ على السلم الأهلي

12/22/2024 6:08:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأحد، ضرورة الانضواء تحت راية القانون، للحفاظ على السلم الأهلي.


واعتبر وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ما يجري من تخريب وتدمير للبنى التحتية على يد الخارجين على القانون في جنين ومخيمها "حالة مؤسفة"، تتطلب تضافر جهود الجميع لوقفها، مؤكدا أن المخيم بالنسبة للقيادة والحكومة هو خط أحمر، ويجب الحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال حجاوي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الأحداث الجارية في مخيم جنين تسببت بتعطل كافة الخدمات الصحية والماء والكهرباء والتعليم، ما سيؤثر على أمن واستقرار المواطنين هناك، لافتا إلى الجهوزية التامة للتعامل مع تداعيات هذه الأحداث.

بدوره، دعا نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم أبناء شعبنا إلى الانضواء تحت راية القانون، للحفاظ على السلم الأهلي، والنسيج المجتمعي، وعدم المزاودة، أو التخوين، من أجل الاستمرار في العملية النضالية، والتصدي لمخططات الاحتلال.

من جهته، شدد رئيس تجمع أسر الشهداء محمد صبيحات على الدور الهام الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في جميع محافظات الوطن، لوقف اعتداءات بعض الخارجين على القانون، مؤكدا الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في مهامها الوطنية.

وأشار صبيحات
إلى أنه ورغم محاولات الأجهزة الأمنية المتكررة لتجنب الصدام إلا أن بعض الخارجين على القانون تطاولوا وتمادوا بإقدامهم على تخريب الممتلكات العامة وترويع المواطنين.

وأضاف أن هدف هذه المجموعات الخارجة على القانون هو إرباك الشارع الفلسطيني وتوتير الوضع الداخلي في استغلال للظروف التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

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