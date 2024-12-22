خريجو الصيدلة في جامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - حقق خريجو الصيدلة في القدس المتقدمون لامتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي نجاحًا كاملًا بنسبة 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين 55 طالبًا وطالبةً نافسوا العشرات من خريجي الصيدلة من أعرق الإقليمية والدولية.

وهنأ رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك طلبة الكلية وخريجيها وأثنى على مستوى الطلبة الأكاديمي الذي يؤهلهم للمنافسة مع الخريجين في أعرق الجامعات حول العالم، مشيرًا إلى أنهم بمثابة سفراء لجامعة القدس أينما حلوا، وهذا الإنجاز الهام يضاف إلى سلسلة حافلة من إنجازات خريجي الكلية ونجاحاتهم المتواصلة في المزاولة بنسب كاملة وتميز واضح في دول أوروبا وأمريكا.

وأشار أ.د. أبو كشك إلى أن هذا النجاح يعزى بشكل رئيسي لرؤية الجامعة ونهجها المتقدم في أساليب التدريس النظري وبناء الشراكات العالمية من أجل فرص تدريبات عملية في أعرق الجامعات، إلى مواصلة تطوير المختبرات وتحديثها بالأجهزة والأدوات والأساليب المتطورة والمواكبة للرؤى العالمية في التدريس والتطبيق، موجهًا شكره وتقديره لأداء الطاقم الأكاديمي وجهوده لتخريج صيادلة مهرة وقادرين على المنافسة والقيادة.

من جانبه، هنأ عميد الكلية أ.د. أحمد عمرو وأساتذتها الخريجين على هذا التفوق الذي يعتبر امتدادًا لنجاح مستمر، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة شهدت خلال أعوامها الأخيرة تطورًا في خطتها الدراسية لتتواءم مع سوق العمل، بالإضافة للتطور النوعي في مستوى مختبراتها وتجهيزاتها المخبرية التي تمد الطلبة بالخبرات العملية اللازمة لمزاولة المهنة وكادرها المتميز بحثيًا وأكاديميًا والذي كان له دورًا أساسيًا في تزويد الطلبة بالمهارات العلمية والعملية اللازمة للنجاح والتفوق ومزاولة المهنة.

يشار إلى أن خريجي كلية الصيدلة وخريجي الكليات الطبية من طلبة القدس والداخل الفلسطيني يحققون نسب نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي سنويًا في مختلف التخصصات الطبية، وتحظى سائر التخصصات في الكليات الطبية في جامعة القدس باعتراف محلي ودولي شامل.

يذكر أن الكليات الطبية في جامعة القدس تضم كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية بتخصصاتها: بكالوريوس العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، إضافة إلى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وبرنامج ماجستير العلاج الطبيعي، وكذلك كلية الصحة العامة التي تطرح برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية.



