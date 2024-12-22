خريجو الصيدلة في جامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - حقق خريجو الصيدلة في جامعة
القدس المتقدمون لامتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي نجاحًا كاملًا بنسبة 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين 55 طالبًا وطالبةً نافسوا العشرات من خريجي الصيدلة من أعرق الجامعات
الإقليمية والدولية.
وهنأ رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك طلبة الكلية وخريجيها وأثنى على مستوى الطلبة الأكاديمي الذي يؤهلهم للمنافسة مع الخريجين في أعرق الجامعات حول العالم، مشيرًا إلى أنهم بمثابة سفراء لجامعة القدس أينما حلوا، وهذا الإنجاز الهام يضاف إلى سلسلة حافلة من إنجازات خريجي الكلية ونجاحاتهم المتواصلة في المزاولة بنسب كاملة وتميز واضح في دول أوروبا وأمريكا.
وأشار أ.د. أبو كشك إلى أن هذا النجاح يعزى بشكل رئيسي لرؤية الجامعة ونهجها المتقدم في أساليب التدريس النظري وبناء الشراكات العالمية من أجل فرص تدريبات عملية في أعرق الجامعات، إلى مواصلة تطوير المختبرات وتحديثها بالأجهزة والأدوات والأساليب المتطورة والمواكبة للرؤى العالمية في التدريس والتطبيق، موجهًا شكره وتقديره لأداء الطاقم الأكاديمي وجهوده لتخريج صيادلة مهرة وقادرين على المنافسة والقيادة.
من جانبه، هنأ عميد الكلية أ.د. أحمد عمرو وأساتذتها الخريجين على هذا التفوق الذي يعتبر امتدادًا لنجاح مستمر، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة شهدت خلال أعوامها الأخيرة تطورًا في خطتها الدراسية لتتواءم مع سوق العمل، بالإضافة للتطور النوعي في مستوى مختبراتها وتجهيزاتها المخبرية التي تمد الطلبة بالخبرات العملية اللازمة لمزاولة المهنة وكادرها المتميز بحثيًا وأكاديميًا والذي كان له دورًا أساسيًا في تزويد الطلبة بالمهارات العلمية والعملية اللازمة للنجاح والتفوق ومزاولة المهنة.
يشار إلى أن خريجي كلية الصيدلة وخريجي الكليات الطبية من طلبة القدس والداخل الفلسطيني يحققون نسب نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي سنويًا في مختلف التخصصات الطبية، وتحظى سائر التخصصات في الكليات الطبية في جامعة القدس باعتراف محلي ودولي شامل.
يذكر أن الكليات الطبية في جامعة القدس تضم كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية بتخصصاتها: بكالوريوس العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، إضافة إلى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وبرنامج ماجستير العلاج الطبيعي، وكذلك كلية الصحة العامة التي تطرح برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية.
MENAFN22122024000205011050ID1109021105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.