Sunday, 22 December 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح تنعى شهيد الواجب الوطنيّ ساهر ارحيل الذي ارتقى برصاص الخارجين على القانون

12/22/2024 6:08:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" شهيد الواجب الوطني المساعد أول ساهر ارحيل من مرتبات الحرس الرئاسيّ الفلسطينيّ، الذي استُشهد، اليوم الأحد، بعد إصابته برصاص الخارجين على القانون، خلال تأديته لواجبه الوطنيّ في مخيّم جنين.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، دعمها لجهود الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في حماية مشروعنا الوطني، وأبناء شعبنا، وتحصين جبهتنا الداخليّة.

وأضافت أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة التي تقدّم خيرة أبنائها شهداء؛ من أجل الدفاع عن مشروع شعبنا الوطنيّ، وإنفاذ القانون، وفرض الاستقرار والأمان، ستواصل دورها الطبيعيّ والوطنيّ في التصدّي لعصابات الخارجين على القانون، التي أصبحت بندقية للإيجار تسعى بإيعاز من جهات إقليميّة إلى تأجيج الصراعات الداخليّة، في سياق موازٍ مع مخططات الاحتلال في الضم والترحيل.

وأكدت أن دماء شهداء الأجهزة الأمنيّة لن تذهب سُدى، حتى استئصال هذه العصابات وإحباط مخططاتها.

وأعربت "فتح" عن خالص تعازيها لذوي الشهيد ارحيل وعائلته، ولزملائه من منتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، ولعموم شعبنا في الوطن والشّتات.


وشددت على أنّ شعبنا الذي يعي أهداف ومرامي هذه المخططات سيقف إلى جانب أجهزته الأمنيّة؛ لحماية مشروعه الوطنيّ من العبث الإقليميّ في مسعاه الدائم نحو بناء دولته الفلسطينيّة المستقلّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

MENAFN22122024000205011050ID1109021104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث