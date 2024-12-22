فتح تنعى شهيد الواجب الوطنيّ ساهر ارحيل الذي ارتقى برصاص الخارجين على القانون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" شهيد الواجب الوطني المساعد أول ساهر ارحيل من مرتبات الحرس الرئاسيّ الفلسطينيّ، الذي استُشهد، اليوم الأحد، بعد إصابته برصاص الخارجين على القانون، خلال تأديته لواجبه الوطنيّ في مخيّم جنين.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، دعمها لجهود الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في حماية مشروعنا الوطني، وأبناء شعبنا، وتحصين جبهتنا الداخليّة.

وأضافت أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة التي تقدّم خيرة أبنائها شهداء؛ من أجل الدفاع عن مشروع شعبنا الوطنيّ، وإنفاذ القانون، وفرض الاستقرار والأمان، ستواصل دورها الطبيعيّ والوطنيّ في التصدّي لعصابات الخارجين على القانون، التي أصبحت بندقية للإيجار تسعى بإيعاز من جهات إقليميّة إلى تأجيج الصراعات الداخليّة، في سياق موازٍ مع مخططات الاحتلال في الضم والترحيل.

وأكدت أن دماء شهداء الأجهزة الأمنيّة لن تذهب سُدى، حتى استئصال هذه العصابات وإحباط مخططاتها.

وأعربت "فتح" عن خالص تعازيها لذوي الشهيد ارحيل وعائلته، ولزملائه من منتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، ولعموم شعبنا في الوطن والشّتات.



وشددت على أنّ شعبنا الذي يعي أهداف ومرامي هذه المخططات سيقف إلى جانب أجهزته الأمنيّة؛ لحماية مشروعه الوطنيّ من العبث الإقليميّ في مسعاه الدائم نحو بناء دولته الفلسطينيّة المستقلّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.