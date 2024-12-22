هليفي يؤجل التعيينات في الجيش الإسرائيلي إثر مطالب كاتس

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إرجاء مداولات حول تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي، المقررة ليوم غد الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، وربما حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية مطالبة وزير
الجيش يسرائيل كاتس، أن يقدم هليفي نتائج التحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر 2023، بحلول نهاية الشهر المقبل ووقف تعيين ضباط خلال هذه الفترة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن التعيينات الجديدة تتعلق بـ60 ضابطا برتبة عميد وعقيد، و70% منهم هم ضباط قتاليون شاركوا في الحرب.
وتعين على هليفي أن يقرر بشأن تعيين مدير مكتبه، وتعيين قائد جديد للواء الشمالي في فرقة غزة، وأن يحسم في موضوع قائد لواء المظليين، عامي بيطون، الذي توجد ضده شبهات أخلاقية تتعلق بأدائه خلال الحرب.
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