هليفي يؤجل التعيينات في الجيش الإسرائيلي إثر مطالب كاتس

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إرجاء مداولات حول تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي، المقررة ليوم غد الإثنين، إلى الأسبوع المقبل، وربما حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية مطالبة الجيش يسرائيل كاتس، أن يقدم هليفي نتائج التحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر 2023، بحلول نهاية الشهر المقبل ووقف تعيين ضباط خلال هذه الفترة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن التعيينات الجديدة تتعلق بـ60 ضابطا برتبة عميد وعقيد، و70% منهم هم ضباط قتاليون شاركوا في الحرب.

وتعين على هليفي أن يقرر بشأن تعيين مدير مكتبه، وتعيين قائد جديد للواء الشمالي في فرقة غزة، وأن يحسم في موضوع قائد لواء المظليين، عامي بيطون، الذي توجد ضده شبهات أخلاقية تتعلق بأدائه خلال الحرب.