السوريون يهربون الى لبنان

(MENAFN
) وقف رجل، يبدو عليه التعب، عند معبر الحدود في المصنع على الجانب اللبناني، وهو يدير ظهره لسوريا ويراقب السيارات على الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بدمشق, كان قد غادر منزله في دمشق مع عائلته خوفًا من أن يستهدف السنيون الإسلاميون الذين أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد الطائفة الشيعية مثله, قال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن الوضع كان فوضويًا، حيث كانت الشوارع مليئة بالأطفال الذين يحملون الأسلحة، ولا مكان آمنًا لطائفته, ورغم وعود جماعة هيئة تحرير الشام السنية الإسلامية بحماية الأقليات الدينية، يشعر العديد من المسلمين الشيعة، بما في ذلك عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى لبنان، بعدم الأمان للعودة إلى سوريا, جاء هذا بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر, لقد اتسمت الحرب الأهلية السورية بالتقسيمات الطائفية، حيث تلقى الأسد، المنتمي إلى الأقلية العلوية، دعمًا من حلفائه الشيعة، بما في ذلك القوات اللبنانية والعراقية والإيرانية، لمساعدته في محاربة المعارضة السنية في الغالب.
في حين يحتفل البعض في سوريا بسقوط الأسد، حيث ملأ الناس الشوارع بالرقص والهتاف، لا يزال آخرون، خاصة الشيعة المحافظين، في حالة من القلق بشأن ما يحمله المستقبل, كان يشكل الشيعة حوالي 10% من سكان سوريا قبل الحرب، وقد هرب العديد منهم بسبب التهديدات أو الظروف الاقتصادية الصعبة, لقد دمرت البلاد بسبب سنوات من الحرب، مما أدى إلى انهيار اقتصادي شديد ونزوح واسع النطاق.
وماجد ميزنكو، العامل الذي كان ينتظر عند الحدود، يشعر بالقلق بشأن الوضع الاقتصادي بينما يستعد للعودة إلى منزله بعد 15 عامًا, لقد ادخر 200 دولار لرحلته لكنه يخشى ألا تكفي هذه الأموال طويلاً إذا لم يجد عملاً, عبر عن رغبته في العيش بسلام، قائلاً إنه يريد فقط العيش دون مشاكل, إذا لم يجد عملاً، يخطط للعودة إلى لبنان, وبالمثل، كان حسن النواس، مسافر آخر عند الحدود، في طريقه إلى منزله الذي نشأ فيه، وهو يحقق حلمه على الرغم من التحديات التي تنتظره.
MENAFN22122024000045015687ID1109021099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.