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سلمان بن إبراهيم: كأس الخليج إرث رياضي مهّد طريق منجزات الكرة الخليجية

12/22/2024 6:03:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، أهمية دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، باعتبارها إرثًا رياضيًا متميزًا تتوارثه الأجيال عبر تاريخ حافل من المحطات المضيئة التي وضعت لبنات المنجزات الكروية الباهرة للكرة الخليجية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمناسبة حضوره حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين الذي أقيم مساء أمسِ، السبت، على استاد جابر الاحمد الدولي في دولة الكويت.
وثمن
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رعاية صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لدورة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين مؤكدَا أن هذه الرعاية الكريمة تعد تشريفًا للأسرة الرياضية الخليجية، وتأكيدًا على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام للحركة الرياضية بشكل عام، ولرياضة كرة القدم على وجه الخصوص.
وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي أن دورة كأس الخليج العربي لعبت دورًا بارزا في إعداد المنتخبات الخليجية للمنافسة الجادة على الألقاب القارية والإقليمية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، كما ساهمت بقوة في الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية لدول المنطقة وزيادة قدراتها في مجال التنظيم الرياضي، بالإضافة إلى تخريج أفواج متعاقبة من الكفاءات الإدارية والرياضية الخليجية.
وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن دولة الكويت بما تمتلكه من خبرة كبيرة في مجال استضافة البطولات الرياضية قادرة على إخراج منافسات النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج بأبهى صورة ممكنة تليق بمستوى الحدث الرياضي وتطلعات أبناء الخليج.
وأشار رئيس الإتحاد الآسيوي إلى أن كأس الخليج الحالية تمثل محطة إعداد مثالية للمنتخبات الخليجية قبيل استئناف مشوارها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مبينًا أن وجود سبع منتخبات متأهلة إلى الدور الحاسم من التصفيات سيمنح منافسات كأس الخليج المزيد من عناصر القوة والإثارة الكروية بما ينعكس بصورة إيجابية على المستوى الفني للمنافسات.

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