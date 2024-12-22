الحكومة تكثف جهودها لاستقطاب استثمارات جديدة لمدينة الجلود جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت الحكومة فى الترويج مجددًا للاستثمار فى مدينة الجلود بالروبيكى، عقب طرح شركة القاهرة للاستثمار والتطوير 43 مصنعًا جاهزًا على منصة مصر الصناعية الشهر الجارى.
وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدينة الجلود، لذلك يستعد الجهاز لتنفيذ جولة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمدينة خلال الأسبوع الجارى.
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أضاف لـ((البورصة))، أن شركات أجنبية تقدمت بطلبات للهيئة العامة للاستثمار فى قطاع الجلود، ومن المقرر أن يخصص لها وحدات صناعية بمدينة الروبيكى.
ووقعت الحكومة بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة بالقطاعات الصناعية المختلفة، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى.
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وقال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، إن أكثر من 3 مصانع تركية متخصصة فى تصنيع المنتجات الجلدية تواصلت مع الشعبة لتخصيص 4 مصانع فى مدينة الروبيكى على مساحات مختلفة.
وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة وضحت تيسيرات السداد والتى يقوم فيها المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة، ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقى على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات وبفائدة سنوية 10% بالتعاون مع مجموعة من البنوك.
وأوضح، أن سعر المتر فى مدينة الجلود سجل 12.5 ألف جنيه بنظام التمليك، مع توفير بنية تحتية وخدمية مزودة بأحدث التقنيات التى تتوافق مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى وجود محطة معالجة صرف تستوعب طبيعة الأنشطة بالمدينة.
ولفت إلى أن، تكليف الحكومة لمنظمات الأعمال باستقطاب كبرى الشركات المحلية والبراندات العالمية للمدينة، يساهم فى تسريع عمليات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت طلبات من أكثر من 30 مصنعًا للحصول على مصانع بمدينة الروبيكي.
وأضاف، أن مصانع المدينة ستساعد على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر مما يساهم في زيادة جودة المنتجات وتحقيق طفرة في الصادرات.
وأشار إلى أهمية التكامل الصناعي داخل مدينة واحدة تضم الجلود اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج مما يؤدي في النهاية إلى تصدير منتجات تامة الصنع من المدينة.
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من جهته يرى مؤمن التميمى عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن سعر المتر فى المدينة مرتفع، وقال إنه تراجع عن طلب تخصيص وحدة بالمدينة بعد إعلان تفاصيل الطرح الجديدة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة رفعت مذكرة قبل إعلان الطرح الأخير، تطالب فيها بتسعير المتر بين 4 و6 آلاف جنيه، مع توفير فترة سداد بين 10 و15 سنة، وهو ما سيعود بدوره على الصناعة بزيادة دوران عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة وتحفيز المصانع.
وأكد، أن نجاح الطرح الأول من المصانع الجاهزة مرهون بتوفير تسهيلات فى سعر المتر وفترة السداد للمصانع المحلية.
وقال نادر فؤاد أحمد عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار المتر بمدينة الروبيكى تناسب الشركات الكبرى المصدرة بالقطاع، والمستثمرين الأجانب نظرًا لأنها تشمل تكلفة تطوير البنية التحتية وخدمات معالجة المياه.
أضاف لـ ((البورصة))، أن المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك القدرات المالية الكافية لإنشاء مصنعًا يتعدى ملايين الجنيهات، على سبيل المثال يبلغ إجمالى استثمارات المصنع الذى يشغل مساحة ألف متر مربع نحو 12 مليون جنيه بخلاف تكلفة شراء المعدات.
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