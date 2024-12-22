الحكومة تكثف جهودها لاستقطاب استثمارات جديدة لمدينة الجلود جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الحكومة فى الترويج مجددًا للاستثمار فى مدينة الجلود بالروبيكى، عقب طرح شركة القاهرة للاستثمار والتطوير 43 مصنعًا جاهزًا على منصة مصر الصناعية الشهر الجارى.

وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مدينة الجلود، لذلك يستعد الجهاز لتنفيذ جولة لتسويق الفرص الاستثمارية بالمدينة خلال الأسبوع الجارى.

موضوعاتالحكومة تدرس إنشاء 450 مصنعًا جاهزًا في“بورسعيد” للمشروعات الصغيرة تفاصيل آليات التعامل للتنازل عن الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ صغيرة 200 مليون دولار استثمارات اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وقعتها الحكومة بـ2024

أضاف لـ((البورصة))، أن شركات أجنبية تقدمت بطلبات للهيئة العامة للاستثمار فى قطاع الجلود، ومن المقرر أن يخصص لها وحدات صناعية بمدينة الروبيكى.

ووقعت الحكومة بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة بالقطاعات الصناعية المختلفة، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكى.

وقال محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، إن أكثر من 3 مصانع تركية متخصصة فى تصنيع المنتجات الجلدية تواصلت مع الشعبة لتخصيص 4 مصانع فى مدينة الروبيكى على مساحات مختلفة.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة وضحت تيسيرات السداد والتى يقوم فيها المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة، ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقى على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات وبفائدة سنوية 10% بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وأوضح، أن سعر المتر فى مدينة الجلود سجل 12.5 ألف جنيه بنظام التمليك، مع توفير بنية تحتية وخدمية مزودة بأحدث التقنيات التى تتوافق مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى وجود محطة معالجة صرف تستوعب طبيعة الأنشطة بالمدينة.

ولفت إلى أن، تكليف الحكومة لمنظمات الأعمال باستقطاب كبرى الشركات المحلية والبراندات العالمية للمدينة، يساهم فى تسريع عمليات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية.

وقال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت طلبات من أكثر من 30 مصنعًا للحصول على مصانع بمدينة الروبيكي.

وأضاف، أن مصانع المدينة ستساعد على إحداث نقلة نوعية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر مما يساهم في زيادة جودة المنتجات وتحقيق طفرة في الصادرات.

وأشار إلى أهمية التكامل الصناعي داخل مدينة واحدة تضم الجلود اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج مما يؤدي في النهاية إلى تصدير منتجات تامة الصنع من المدينة.

من جهته يرى مؤمن التميمى عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن سعر المتر فى المدينة مرتفع، وقال إنه تراجع عن طلب تخصيص وحدة بالمدينة بعد إعلان تفاصيل الطرح الجديدة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الغرفة رفعت مذكرة قبل إعلان الطرح الأخير، تطالب فيها بتسعير المتر بين 4 و6 آلاف جنيه، مع توفير فترة سداد بين 10 و15 سنة، وهو ما سيعود بدوره على الصناعة بزيادة دوران عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة وتحفيز المصانع.

وأكد، أن نجاح الطرح الأول من المصانع الجاهزة مرهون بتوفير تسهيلات فى سعر المتر وفترة السداد للمصانع المحلية.

وقال نادر فؤاد أحمد عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن أسعار المتر بمدينة الروبيكى تناسب الشركات الكبرى المصدرة بالقطاع، والمستثمرين الأجانب نظرًا لأنها تشمل تكلفة تطوير البنية التحتية وخدمات معالجة المياه.



أضاف لـ ((البورصة))، أن المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك القدرات المالية الكافية لإنشاء مصنعًا يتعدى ملايين الجنيهات، على سبيل المثال يبلغ إجمالى استثمارات المصنع الذى يشغل مساحة ألف متر مربع نحو 12 مليون جنيه بخلاف تكلفة شراء المعدات.