فرنسا تدشن أقوى مفاعل نووي في تاريخها جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في يوم السبت 21 ديسمبر 2024، قامت فرنسا بتوصيل أقوى مفاعل نووي في البلاد إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، في لحظة تاريخية وصفها القادة بأنها علامة فارقة، رغم سنوات من التأخيرات والتجاوزات في الميزانية والمشكلات التقنية.

بدأ مفاعل فلومانفيل 3 الأوروبي عالي الضغط في نورماندي بتزويد المنازل الفرنسية بالكهرباء في الساعة 11:48 صباحاً (1048 بتوقيت غرينيتش) يوم السبت، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي لشركة EDF للطاقة، لوك ريمون.

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وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريح على شبكة التواصل الاجتماعي لينكدإن: ((لحظة عظيمة للبلاد))، مضيفاً أنه ((أحد أقوى المفاعلات النووية في العالم)).

وتابع: ((إعادة التصنيع لإنتاج طاقة منخفضة الكربون هو النموذج البيئي الفرنسي))، مشيراً إلى أنه ((يعزز قدرتنا التنافسية ويحمي المناخ)).

تم إطلاق مشروع المفاعل النووي الأوروبي عالي الضغط الذي طورته فرنسا في عام 1992، بهدف إحياء الطاقة النووية في أوروبا بعد كارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا السوفيتية عام 1986، ويُروج له باعتباره يوفر إنتاجاً أكثر كفاءة للطاقة وأماناً أفضل.

المفاعل النووي عالي الضغط، وهو مفاعل مائي مضغوط من الجيل الجديد، هو الرابع من نوعه الذي يتم تشغيله في العالم، وقد سبقه مفاعلان مشابهان في الصين وفنلندا.

يعد هذا الإنجاز خبراً ساراً لشركة EDF المملوكة للدولة التي تعاني من الديون، حيث تسببت المشكلات العديدة في تمديد فترة البناء إلى 17 عاماً، ما أدى إلى تجاوزات ضخمة في الميزانية.

ووصف ريمون من EDF هذا الحدث بـ((التاريخي))، وقال ((آخر مرة تم تشغيل مفاعل في فرنسا كانت منذ 25 عاماً في مفاعل سيفا 2))، في إشارة إلى محطة سيفا في جنوب غرب فرنسا.

كان من المقرر في البداية أن يتم التوصيل يوم الجمعة، ولكنه تأجل إلى يوم السبت.

يعد هذا المفاعل أقوى مفاعل في البلاد بقدرة 1600 ميغاواط، ومن المتوقع أن يوفر الكهرباء لما يزيد على مليوني منزل.

((ثمرة جهد ضخم))

قالت شركة EDF إن الاتصال بالشبكة ((سيتم على مراحل مختلفة من مستويات الطاقة حتى صيف 2025)) خلال مرحلة اختبار تمتد لشهور، وأضافت الشركة أن بدء تشغيل المفاعل هو ((عملية طويلة ومعقدة)).

سيتم إيقاف تشغيل المفاعل لإجراء فحص شامل لمدة لا تقل عن 250 يوماً، من المرجح أن يتم في ربيع 2026، وبدأ بناء مفاعل فلومانفيل في عام 2007، وشهد العديد من المشكلات.

يأتي بدء تشغيله متأخراً عن الجدول الزمني بمدة 12 عاماً، بعد العديد من المشكلات التقنية التي أدت إلى زيادة تكلفة المشروع إلى نحو 13.2 مليار يورو (نحو 13.76 مليار دولار)، أي أربعة أضعاف التقدير الأولي الذي كان 3.3 مليار يورو.

بدأ التشغيل في 3 سبتمبر، لكنه توقف في اليوم التالي بسبب ((إيقاف تلقائي))، وتم استئنافه بعد بضعة أيام، وتم زيادة الإنتاج تدريجياً لتوصيل المفاعل بشبكة الكهرباء.

تشكل الطاقة النووية نحو ثلاثة أخماس الإنتاج الكهربائي في فرنسا، وتعتبر البلاد من أكبر البرامج النووية في العالم، وهذا على عكس جارتها ألمانيا التي خرجت من الطاقة النووية العام الماضي من خلال إغلاق آخر ثلاثة مفاعلات لديها.

وقالت أغنيس بانيي-روناشير، الوزيرة المغادرة للتحول البيئي، على منصة X: ((هذا الصباح يمثل قمة جهد ضخم أخيراً أثمر))، وأضافت ((نحن نستخلص جميع الدروس من ذلك لنجاح إحياء الطاقة النووية الذي قررنا مع رئيس الجمهورية)).

وقرر ماكرون زيادة الاعتماد على الطاقة النووية لتعزيز استدامة الطاقة في فرنسا، حيث أمر ببناء ستة مفاعلات من الجيل الجديد وترك خيارات لبناء ثمانية مفاعلات أخرى، قد تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات من اليوروهات.

وفي عام 2022، دعا إلى ((نهضة)) لصناعة الطاقة النووية في البلاد للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقال ماكرون في ذلك الوقت: ((ما يجب بناؤه اليوم هو نهضة صناعة الطاقة النووية الفرنسية، لأنه الوقت المناسب، لأنه الشيء الصحيح لبلادنا، لأن كل شيء جاهز)).

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