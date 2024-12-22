ترامب يحذر قناة بنما: خفضوا الرسوم أو أعيدوا السيطرة لأمريكا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمس السبت إن قناة بنما تفرض“أسعاراً ورسوم مرور باهظة” على الأساطيل والسفن التجارية الأميركية، مطالباً بخفض تلك الرسوم، وإلا فإنه يتعين على بنما إعادة القناة إلى الولايات المتحدة.

كتب ترامب في منشور على منصة“تروث سوشيال” (Truth Social) التابعة له“الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة بالنظر إلى الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما.. سيتوقف 'هذا النهب' لبلدنا على الفور”.

موضوعاتاستقرار كميات الغاز المتدفق من أوكرانيا إلى سلوفاكيا نيو الصينية تطرح علامة تجارية جديدة لمنافسة سيارة بي إم دبليو ميني الاتحاد الأوروبي يبحث مخاطر مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

الولايات المتحدة هي أكبر عميل للقناة، وهي مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع الشحنات التي تمر عبرها كل عام. ومع ذلك، أعاق الجفاف المطول قدرة القناة على نقل السفن بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وقالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد الأسبوع الماضي إن الاضطرابات الناتجة ساهمت في الضغوط المفروضة على سلسلة التوريد مما عزز التضخم.

ترامب يحذر من سيطرة الصين على القناة

قالت هيئة قناة بنما يوم الجمعة إن القناة ساهمت بمبلغ 2.47 مليار دولار في خزانة بنما في السنة المالية 2024، لتسجل ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

أكمّلت الولايات المتحدة القناة التي يبلغ طولها 51 ميلاً (82 كيلومترًا) عبر مضيق أميركا الوسطى في عام 1914، لكنها تنازلت عنها لبنما في عام 1999 بموجب معاهدة وقعها الرئيس السابق جيمي كارتر في عام 1977، وهي الخطوة التي وصفها ترمب بالحمقاء.

وأشار ترامب إلى أن القناة معرضة لخطر الوقوع في الأيدي الخطأ، قائلاً إن القناة ليست ملكاً للصين لتديرها. والصين هي ثاني أكبر عميل للقناة. وتسيطر شركة صينية مقرها هونغ كونغ على اثنين من الموانئ الخمسة المجاورة للقناة، واحد على كل جانب.

وقال ترامب“لم يتم منحها (قناة بنما) لصالح الآخرين، ولكن فقط كرمز للتعاون بيننا وبين بنما”.“إذا لم يتم اتباع المبادئ، سواء الأخلاقية والقانونية، لهذه البادرة الكريمة، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا، بالكامل، ودون سؤال. إلى مسؤولي بنما، يرجى العمل وفقاً لذلك!”.

لم ترد سفارة بنما في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. وقال مسؤول في حكومة بنما في وقت متأخر من يوم السبت إنه على دراية بتصريحات ترمب وسيكون هناك رد رسمي في اليوم التالي أو نحو ذلك. ورفض متحدث باسم القناة التعليق حتى ترد الحكومة.

المصدر: