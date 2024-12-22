200 مليون دولار استثمارات اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وقعتها الحكومة بـ2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الحكومة 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو 200 مليون دولار، خلال العام الجاري 2024.

وتخطط الحكومة لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار، وفق بيان حكومي.

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وتعمل الحكومة على خفض فاتورة اسيتراد المواد البترولية والغاز، عبر زيادة إنتاجية الحقول، وحفر حقول وآبار جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بعملية التنمية.

وبلغ حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024-2025، نحو 2 تريليون جنيه، تم تخصيص 127.1 مليار جنيه منها لاستخراجات البترول والغاز.

وبلغ إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجاري 2024-2025 نحو 1.716 تريليون جنيه، مقابل 1.498 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2024-2023.

ووافق مجلس الوزراء، خلال ديسمبر، على مشروعى اتفاقيتى التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، تتضمن الاتفاقية الأولى البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعى الاتفاقيتين يُقدر بحوالى 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.

أعلنت شركة“بتروشروق” أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024-2025 تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية حقل“ظهر” وأعمال التشغيل، والاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل“ظهر”.

وشهد عام 2024 أيضًا؛ تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل“شيفرون” و”إكسون موبيل”، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.

واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.

كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس” عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.

وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً، خلال العام الحالي، تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.

وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.

وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.