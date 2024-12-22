بارتي سيتي الأمريكية على شفير الإفلاس للمرة الثانية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة“بارتي سيتي هولدكو” (Party City Holdco) بطلب إفلاس للمرة الثانية في غضون عامين، معلنةً عن خطط لتصفية حوالي 700 متجر بعد تعثر مبيعاتها تحت وطأة التضخم المستمر.

وثائق المحكمة أظهرت أن شركة التجزئة المتخصصة في بيع مستلزمات الحفلات، ومقرها نيوجرسي، قدمت طلباً للإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي في ولاية تكساس.

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وفي بيان منفصل، أكدت الشركة أنها ستحتفظ بأكثر من 95% من موظفيها البالغ عددهم 12 ألفاً لدعم عملية التصفية.

عودة الأزمة رغم الإصلاحات

كانت“بارتي سيتي” قد خفضت ديونها بنحو مليار دولار، وقلصت عدد متاجرها إلى حوالي 800 فرع في الولايات المتحدة، عندما خرجت من أول عملية إفلاس لها في أكتوبر 2023. لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية، حيث عادت مشاكل الشركة إلى الظهور بسبب الضغوط التضخمية التي أضعفت القوة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأجور، والمنافسة الشديدة من بائعي التجزئة عبر الإنترنت.

وبحسب آخر إفصاح عام لها، تكبدت الشركة، التي تبيع كل شيء من الأزياء إلى زينة كعك عيد الميلاد، خسارة صافية قدرها 91 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023. وبعد إعادة الهيكلة السابقة، استحوذت مجموعة من حاملي السندات المضمونة على“براتي سيتي” وحولتها إلى شركة ملكية خاصة.

معضلة قطاع التجزئة

لم تكن“بارتي سيتي” الوحيدة التي تواجه صعوبات في قطاع التجزئة، إذ شهد عام 2024 إفلاس العديد من متاجر التجزئة ذات القيمة المخفضة، المعروفة باسم“متاجر القيمة القصوى”، مثل شركة“بيغ لوتس” (Big Lots) ومشغل“ديرت تشيب” (Dirt Cheap).

في سياق متصل، قدمت“أناغرام هولدينجز” (Anagram Holdings)، التابعة لـ”بارتي سيتي” والمختصة في تصنيع البالونات، طلب إفلاس عام 2023. ووافقت مجموعة من مقرضي“أناغرام” على الاستحواذ على أعمال الشركة مقابل شطب ديون بقيمة 168 مليون دولار تقريباً.

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