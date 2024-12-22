بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار، كما وافقت وزارة الخارجية على بيع محتمل لعتاد عسكري بقيمة 265 مليون دولار للجزيرة.
والولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبه، الأمر الذي يثير دائما غضب بكين وفقا لفرانس برس.
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وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها لكن تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض مزاعم الصين بالسيادة.
وصعدت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان، وهو ما تضمن أنشطة عسكرية يومية بالقرب من الجزيرة ومناورتين حربيتين هذا العام.
وأعلنت تايوان حالة التأهب قبل أيام ردا على ما قالت إنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود في محيط الجزيرة وفي بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.
وذكر البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة أن بايدن فوض وزير الخارجية بسلطة“توجيه سحب ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة لتايوان”، دون الخوض في تفاصيل.
كما قال البنتاجون إن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لعتاد يتعلق بالقيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار إلى تايوان.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن شراء هذا العتاد من شأنه المساعدة في تطوير أنظمة القيادة والتحكم.
المصدر:
MENAFN22122024000202011048ID1109020886
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