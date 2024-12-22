بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار، كما وافقت وزارة الخارجية على بيع محتمل لعتاد عسكري بقيمة 265 مليون دولار للجزيرة.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين واشنطن وتايبه، الأمر الذي يثير دائما غضب بكين وفقا لفرانس برس.

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وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها لكن تايوان التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض مزاعم الصين بالسيادة.

وصعدت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان، وهو ما تضمن أنشطة عسكرية يومية بالقرب من الجزيرة ومناورتين حربيتين هذا العام.

وأعلنت تايوان حالة التأهب قبل أيام ردا على ما قالت إنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود في محيط الجزيرة وفي بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وذكر البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة أن بايدن فوض وزير الخارجية بسلطة“توجيه سحب ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة لتايوان”، دون الخوض في تفاصيل.

كما قال البنتاجون إن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لعتاد يتعلق بالقيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار إلى تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن شراء هذا العتاد من شأنه المساعدة في تطوير أنظمة القيادة والتحكم.

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