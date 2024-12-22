سعر الكاكاو مرشح لقفزة العام المقبل بعد ارتفاع قياسي في 2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطى نمو أسعار الكاكاو جميع السلع الأساسية الرئيسية في عام 2024، فيما لا توجد مؤشرات تُذكر على أن شح المعروض والبيئة التجارية الهشة اللذين دفعا مساره الصاعد سينتهيان في وقت قريب.

تضاعفت الأسعار ثلاث مرات تقريباً حيث أدى تعثر الإنتاج في غرب أفريقيا، أكبر منطقة لإنتاج الكاكاو في العالم، إلى نقص هائل في المعروض. فر العديد من التجار، الذين تضرروا جراء التكاليف المرتفعة للحفاظ على مراكزهم، من السوق وسط استمرار ارتفاع الأسعار، وتوقف صانعو الشوكولاتة عن التحوط بمخزون جديد مراهنين على انخفاض الأسعار.

موضوعاتاستقرار كميات الغاز المتدفق من أوكرانيا إلى سلوفاكيا نيو الصينية تطرح علامة تجارية جديدة لمنافسة سيارة بي إم دبليو ميني الاتحاد الأوروبي يبحث مخاطر مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

لكن الطقس القاسي ومرض نباتي خبيث أثارا مخاوف جديدة بشأن حصاد هذا الموسم، مما رفع العقود المستقبلية في نيويورك إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 13000 دولار للطن هذا الأسبوع. ومع ذلك، ففي سوق يمكن أن تستمر في الارتفاع، فإن بعض صانعي الشوكولاتة لا ينتظرون بعد الآن استقرار الأسعار. كما أن السيولة المنخفضة بالفعل في العقود المستقبلية تعزز التقلبات الجامحة، مما يرسل مكاسب الكاكاو إلى ما هو أبعد من عملة“بتكوين”.

قال فلاديمير زينتيك، الشريك التجاري في شركة الخدمات المالية“ستون إكس غروب” (StoneX Group)“عند هذه المستويات، كل شيء مؤلم.. كما رأينا مرات لا يمكن حصرها هذا العام، إذا أرادت هذه السوق أن تأخذ اتجاهاً واحداً، فلديها كل القوة للقيام بذلك”.

هدوء مؤقت

هدأت سوق الكاكاو، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى ما دون 12000 دولار للطن في أبريل، على أمل حصاد أفضل في منطقة غرب أفريقيا. ومن ثم استؤنفت موجة الارتفاعات في نوفمبر مع تحول الطقس إلى حالة غير مواتية لنمو المحاصيل، وهو ما أدى إلى تراجع الآمال في حدوث تعافٍ كبير.

قال زينتيك:“لا يبدو أن أي شيء في جانب العرض قد تم إصلاحه هذا العام ونحن على بعد خطوة واحدة من العجز الرابع على التوالي. إذا حدث هذا الانخفاض، فهل سنحصل بالفعل على ما يكفي من الكاكاو للوفاء بالعقود القديمة والعقود الجديدة التي تم بيعها مقدماً؟”.

لا تزال كل من ساحل العاج وغانا تكافحان للوفاء بالعقود التي أُجبرتا على تجديدها من الموسم الماضي.

تسببت الارتفاعات المستمرة في الأسعار في مشكلات على عدة جبهات، خاصة لصانعي الشوكولاتة الذين توقفوا عن التحوط بمخزونات جديدة في انتظار مواصلة الأسعار انخفاضها. والآن، ووسط أسعار مرتفعة قياسية، ساعد شراؤهم المحموم في صعود السوق بشكل أكبر.

يرى ستيفن بتلر، كبير مسؤولي التجارة في“تشه إيه آي” (ChAI)، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أسواق السلع الأساسية، أن الحفاظ على المراكز المدينة أصبح أيضاً“أكثر تكلفة بشكل باهظ”، وهو ما أجبر بعض اللاعبين على الخروج من السوق لأنهم“ليس لديهم القدرة أو الرغبة في إعادة تمويل هذه المراكز الخاسرة”.

نقص السيولة

وفقاً لتريسي آلين، المحللة لدى“جيه بي مورغان تشيس آند كو” (JPMorgan Chase & Co)، ساعد البيع المحدود للعقود المستقبلية من جانب اللاعبين التجاريين، بعد النقص في تسليمات حبوب الكاكاو في الموسم الماضي، في دفع إجمالي مراكزهم المدينة في بورصة نيويورك إلى أدنى مستوى موسمي منذ عام 2011. وقد أدى ذلك إلى استنزاف السيولة بشكل أكبر، ما جعل السوق أكثر عرضة للتقلبات الكبيرة في الأسعار.

حققت شحنات الكاكاو من ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، أداءً جيداً حتى الآن، حيث تجاوزت أحجام الموسم الماضي بنحو 33%، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”. لكن محللي“كوميرتس بنك” (Commerzbank) قالوا في مذكرة يوم الثلاثاء إن الزيادة“مضللة إلى حد ما”، إذ أن مستوى العام الماضي كان منخفضاً للغاية.

وبحسب المحللين، فالانخفاض الحاد في المخزونات العالمية، والذي يجعله ضئيلاً إذا خيب محصول غرب أفريقيا الآمال،“يزيد من خطر ارتفاع الأسعار”.

وبينما ارتفعت أسعار حبوب الكاكاو الخام إلى مستويات قياسية، فقد خفف الطلب الضعيف من ارتفاع تكاليف زبدة الكاكاو، وهي مكون رئيسي للشوكولاته يُستخرج من حبوب الكاكاو، وفقاً لبيانات“نوليدج تشارتس” (KnowledgeCharts)، وهي وحدة تابعة لـ”كوموديتي ريسك أناليسيز” (Commodity Risk Analysis). وقد يحد ذلك من صعود الأسعار العام المقبل مع تحول صانعي الشوكولاتة إلى منتجات مكافئة مصنوعة من مكونات مثل زيت النخيل.

قالت ألين“الطلب غير مؤكد في هذه المرحلة وسيتم فحص بيانات الربع الرابع عن كثب عند صدورها في منتصف يناير بحثاً عن أي مؤشر على التدهور”. وأضافت أن مستويات الأسعار الحالية من المرجح أن تظهر في الطلب في الربع الثاني من عام 2025.

المصدر: